Vecinos despiden a la UME: "Se han jugado su vida por salvar nuestra joya, Sierra Bermeja"

Una treintena de vecinos de Estepona se ha congregado este miércoles en el Palacio de Congresos, donde se ha habilitado durante seis días el Puesto de Mando Avanzado para coordinar el incendio de Sierra Bermeja - que está controlado-, para despedir entre aplausos y vítores a los efectivos que se han retirado de la Unidad Militar de Emergencia (UME) y de los medios aportados por otras comunidades autónomas para desmontar la instalación.

Las palabras más repetidas entre los viandantes fueron las de rabia e impotencia. "Hemos vivido el incendio con mucha tristeza, pero no podíamos hacer nada”, relató Clara Muñoz, una vecina de Estepona que ha acudido este miércoles a despedir a los efectivos que han trabajado en el incendio, donde ha incidido en la “pena por los animales, las personas desalojadas y la muerte del bombero tan cruel”. María Cervera ha expresado cómo ha pasado estos días: “Con mucho dolor, rabia, impotencia e indignación, es lo que hemos sentido”, al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado a los efectivos, lamentando la muerte del bombero fallecido y los dos heridos, que “se han jugado su vida por salvar nuestra joya, Sierra Bermeja”.

Bryan Núñez es un vecino de la urbanización Alcazaba Beach que ha pasado estos días “con mucha dolencia por la gente que estaba cerca del fuego y que tuvo que ser evacuada y por el bombero que falleció”. Por la situación “parecía casi como el Vietnam, con constantes helicópteros y aviones recogiendo agua en la playa, increíble”, ha indicado, al tiempo que ha mostrado su “preocupación e impotencia de no hacer nada siendo uno hábil físicamente y no poder colaborar porque no hay nada que hacer”.

Salvador Román reside en la localidad gaditana de Tesorillo y pasa unos días en Estepona. Conocedor de Sierra Bermeja, ha destacado la “rabia” que le ha generado el fuego porque un paraje como ese, para conseguir que esté al 20% va a costar mucho”. Las llamas le han dejado marcada en su retina el “ver de frente esa lengua de fuego tan enorme y esos aviones y personas luchando contra ella”.

Rafaela Román, vecina de Estepona, ha indicado que ha vivido el incendio “con mucha incertidumbre, con mucha pena e impotencia”. “El incendio era difícil de apagar, pero se podría haber hecho mejor, los gobiernos han fallado porque no se han puesto de acuerdo y por disputas de ellos no se ha mandado a la UME más pronto, por eso este incendio no se ha atajado cuando debiera”, ha opinado.

“Los que han estado en el fuego lo han hecho muy bien, porque se han dejado la piel ahí por la porquería de dinero que ganan y el contrato que tienen precario. Eso no debe de permitirse, debe de haber un retén o un cuerpo forestal por cada ayuntamiento que cuide esta joya, que la hemos dejado perder”, ha criticado. Además, ha destacado que “esta sierra tiene un valor incalculable desde el punto de vista geológico y biológico, peor no se ha cuidado y no se ha mantenido”.

Francisco Javier Cózar es un vecino originario de Genalguacil que trabaja como taxista en Estepona, quien ha relatado cómo ha pasado estos días “con una preocupación tremenda y viendo que se quemaba todo, desde aquí hemos estado sufriendo como los que han estado allí al pie del cañón”.

“Se ha quemado un pulmón que tardará en recuperar”, ha lamentado, aunque espera se logre con el tiempo, así como hay “muchas familias que se han quedado sin nada”. Por ello, ha pedido a las administraciones que “nos ayuden para que no vuelvan a ocurrir estas cosas y ayude a la gente del campo a mantenerlo y no ponga tantas trabas”.