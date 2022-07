Vecinos piden una reunión urgente para tratar la problemática de los desahucios con el alcalde de Málaga

El problema de la vivienda sigue siendo uno de los principales quebraderos de cabeza en el Ayuntamiento de Málaga. La mañana de este martes, Abanico Solidario (la plataforma más implicada con el barrio de Santa Julia), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios han registrado una petición de reunión urgente con Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, para tratar la problemática de los desahucios en la ciudad. Esto, después de que el pasado jueves Josefa, una vecina de 67 años, tuviese que dejar su vivienda en Santa Julia al no poder hacer frente a un impago.

En La Casona del Parque, Francisco Álvarez, presidente de Abanico Solidario, le ha entregado personalmente el documento del registro de entrada de la petición al propio alcalde. De la Torre le ha argumentado que el Ayuntamiento ha construido más vivienda de protección oficial (VPO) que la Junta de Andalucía en los últimos años, a lo que Álvarez le ha respondido que a él le "importan los desahucios de hoy y de dentro de tres días, no si el Ayuntamiento o la Junta construyó más viviendas".

Al mismo tiempo se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga una Comisión de Transparencia en la que Unidas Podemos ha pedido la declaración del concejal de Urbanismo, Raúl López Maldonado, a raíz de la situación de El Perchel. Con una representación de los vecinos de ambas barriadas –El Perchel y Santa Julia–, el Nicolás Sguiglia le ha pedido información acerca de las reuniones con Dazia Capital –la nueva propietaria de las viviendas en Callejones de El Perchel–, si las Inspecciones Técnicas del Edificio (ITE) están al día o le ha pedido que haga presión a la promotora para que "deje de acosar a los vecinos y mandarles cartas".

A esto, el López Maldonado ha respondido que él no es "el responsable de Vivienda y no puede dar una solución a los vecinos", además de asegurar que la promotora "no ha presentado ningún papel" relativo a petición de información o licencia de obras en la Gerencia de Urbanismo y que en el momento que lo presenten "los vecinos serán los primeros en saberlo".

Además, ha acusado a Unidas Podemos de hacer "demagogia" y que la "Gerencia tiene poca capacidad de ayudar a los vecinos", pese a ello ha afirmado que ayer [por el lunes] estuvo hablando con la responsable de la promotora y le trasladó la necesidad de "buscar soluciones sin que nadie se sienta agraviado".

Al terminar la comisión muchos vecinos se han sentido poco satisfechos con las respuestas y han preguntado a López Maldonado por las ITEs, él ha asegurado que los técnicos están trabajando en ello y ha continuado afirmando que las competencias en Vivienda y Servicios Sociales no son de su área.