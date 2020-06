El joven que impulsó llenar Villanueva de Algaidas de banderas LGTBI: "Mi intención es que se repita cada año"

El joven de Villanueva de Algaidas que ofreció a sus vecinos banderas LGTBI para que las colgaran en sus balcones, después de que Ayuntamiento tuviera que retirar la instalada en la casa consistorial por haber recibido tres denuncias, ha asegurado que quiere que "se repita cada año" esta acción simbólica por parte del pueblo. Más de 400 casas del municipio, con unos 4.200 habitantes, lucen ahora esa bandera arcoíris y la intención de Antonio Carlos Alcántara, vecino de dicha localidad, aunque residente en Torremolinos, es contactar con el Ayuntamiento para "proponerles hacer algo en el pueblo para que esto no se quede en una cosa anecdótica".

El equipo de gobierno de dicha localidad instaló, como hace desde 2018, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la bandera del arcoíris en la fachada de la casa consistorial en apoyo a las personas homosexuales, transexuales o intergénero para reivindicar la tolerancia y la igualdad de toda persona, sea cual sea su sexo o su identidad sexoafectiva. Tras la denuncia de tres vecinos del municipio que acudieron al cuartel de la Guardia Civil para la retirada inmediata de la bandera y del escrito en el mismo sentido remitido por el concejal no adscrito del pleno municipal, el equipo de gobierno se vio obligado a quitarla, según informó el Ayuntamiento en las redes sociales. Pero, el pueblo reaccionó y sus vecinos han colocado ya más de 400 banderas arcoiris en sus balcones.

Y esto se produjo después de que Alcántara repartiera gratuitamente las señeras arcoiris que tenía en su tienda y que no iba a poder vender al no celebrarse el Pride este año. Este vecino ha asegurado que todo fue "más que una idea, fruto más bien de un enfado" cuando se enteró por su hermana, que vive allí, de que el Ayuntamiento había tenido que quitar la bandera.

Luego vio en las redes sociales del Consistorio la información de la retirada "y que había muchas personas del pueblo que no lo comprendían y estaban un poco indignadas". "Entonces se me ocurrió poner un comentario diciendo que el día siguiente iba al pueblo y que todo el que quisiera poner una bandera en sus balcones me lo dijera porque yo llevaría y las repartiría totalmente gratuitas por el pueblo", ha explicado.

Así, ha apuntado a Europa Press que sí esperaba buena respuesta de los vecinos "pero no me esperaba tanta repercusión". "El pueblo se ha volcado y cada vez tiene más banderas", ha dicho, ya que ha señalado que, además de las que él repartió, el bazar "vendió todas las que tenía, le encargaron más y se les han vuelto a acabar". Ha incidido en la reacción de sus vecinos, recordando que ya el pasado año se eligió un cartel inclusivo para la feria; pero ha reiterado que no se esperaba "tanta repercusión a nivel incluso internacional", ya que le han llamado de medios de comunicación de muchos países.

Por su parte, el presidente de Andalucía Diversidad, agrupación de entidades LGTBI de la comunidad autónoma andaluza, Antonio Ferre, ha asegurado que la reacción de los vecinos de Villanueva de Algaidas, colocando más de 400 banderas LGTBI, les "emociona e ilusiona porque quitamos estereotipos sobre los pequeños pueblos".

Para Ferre, esta reacción "supone eliminar estereotipos sobre que las personas mayores son las más conservadoras y que los pueblos pequeños son los más difíciles de llegar, que es verdad en parte, pero si se trabaja en estos pequeños municipios con talleres da su fruto en la sensibilización y en que a la gente le dé igual se ame a quien se ame". "A veces con un pequeño gesto se tiene más repercusión que cuando se hace un gran evento", ha manifestado en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha aplaudido que el que el pueblo se haya animado de esta forma cuando se retiró la bandera, ayudado por dicho vecino de la localidad.

Por otra parte, el presidente de Andalucía Diversidad ha indicado que "viendo el pueblo cómo la reaccionado" y que son tres personas las que han denunciado "nos parece que el Ayuntamiento debería recolocar la bandera", apuntando que existe una iniciativa puesta en marcha para llenar los balcones con estas enseñas "igual que hemos puesto este año dibujos y hemos salido a aplaudir".

"La reivindicación nunca para, son todos los días, especialmente el 28 de junio, para llamar la atención de que todavía están pasando discriminaciones, frente a argumentos en contra", ha indicado, apuntando que "ojalá muchos más pequeños pueblos se animen" a llevar a cabo este tipo de acciones.

Desde el Ayuntamiento han asegurado en un comunicado que Villanueva de Algaidas es "un pueblo abierto, diverso, plural, inclusivo y comprometido que celebra la igualdad y la diversidad", incidiendo en que, "con bandera o sin bandera, pese a quien le pese", el equipo de gobierno "siempre se va a posicionar a favor de la igualdad, la tolerancia y el respeto de todos colectivos".