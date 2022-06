Visita de los comerciantes de la Alameda al Metro de Málaga: “Tenemos ganas de sacar el primer billete”

Cuenta atrás para la llegada del Metro al centro, prevista, en principio, para el mes de agosto. Tanto es así que la Consejería de Fomento de la Junta ha decidido organizar visitas a estas paradas para todos los colectivos que se han visto afectados durante el tiempo en el que se ha efectuado la obra.

Hoy ha sido el turno de los comerciantes que tienen sus negocios en el centro histórico de la ciudad. Pilar Cruzado, socia fundadora de la Asociación Entorno Alameda y dueña de un quiosco de prensa, al observar el cartel de la estación Atarazanas, asegura que "no se lo termina de creer" y que siente “algo que no se puede explicar”. Tras “ver cada día que se hundían los negocios y el no tener ayudas directas” ha provocado que los comerciantes se hayan sentido “un poco abandonados”. Por ello, el fin de las obras y la llegada del Metro hasta el Centro para Cruzado significa “un cambio de vida total porque van a desaparecer muchos problemas” y sostiene que todos los comerciantes están muy contentos y “con ganas de subir al metro y sacar el primer billete”.

Pepe Agüera, de Espadis, una empresa de sellos que se encuentra en calle Panaderos, está impresionado y deseando utilizarlo “cuanto antes mejor”. Durante las obras, su negocio se vio afectado e incluso llegaron a tener “unos contendores azules grandísimos delante del taller”. Ahora al observar la estación de Guadalmedina sostiene que se esperaba una parada “parecida a la que normalmente" suele utilizar y no algo tan "faraónico".

A esta visita también ha acudido José Ferrer, presidente de la Asociación Entorno Alameda. Durante la misma, el comerciante ha remarcado que desde la asociación lo que querían es que “la Alameda volviese a la realidad y estamos contentos en ese sentido”. Además, ratifica en que la primera impresión que se ha llevado al conocer las instalaciones “es muy positiva”. Ahora, lo que quiere ver es si las obras tienen el resultado esperado y que “todos esos clientes que no han venido durante todo este tiempo” vuelvan a disfrutar de la Alameda.

“Los comerciantes no han sido conscientes de lo que ocurría aquí abajo, nosotros no nos pensábamos que esta obra faraónica que hoy estamos visitando tuviese esta envergadura”, apunta Eugenio Ramírez, director de General Óptica. El comerciante mantiene que todos han sufrido las consecuencias de estas obras y espera que “se pueda recuperar lo perdido”. Por otro lado, Ramírez está deseando estrenar las nuevas paradas y añade que “esto quedará para la historia el decir que yo fui de los primeros que se montó en esta vía”.

Alfonso Godoy, trabajador de La Canasta, remarca que todos los presentes “están impresionados”. Godoy garantiza que ninguno no se podía “imaginar, desde la superficie, la obra que hay aquí en el subsuelo” y confía en que el fin de las obras sea para bien.

Por su parte, Carmen Casero, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, ha asegurado que estas visitas quieren ayudar a que los afectados por las obras “se sientan satisfechos y su incertidumbre e inconvenientes se vean recompensados”.

Durante la visita, se ha explicado que la parada Guadalmedina cuenta con tres entradas y posee tres alturas para facilitar la llegada de las dos líneas y de los pasajeros. Asimismo, la estación de Atarazanas solo tiene una entrada, no tiene el mismo tamaño que Guadalmedina, pero cumple las mismas funciones. Los comerciantes la definen como “coqueta y pequeña”.