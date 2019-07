Vodafone ha anulado una facturación irregular de 5.710 euros por roaming en Túnez y Libia a una usuaria. La compañía no le informó del precio que tendría este servicio en estos países ni se lo interrumpió tras superar el máximo legal establecido de 60,50 euros, según han informado desde la asociación de consumidores Facua Málaga, que reclamó la cuantía a la compañía telefónica.

La usuaria, residente en Málaga, decidió realizar en febrero de 2019 un viaje por Túnez y Libia. A los varios días de estar allí, recibió un SMS de su compañía, Vodafone, donde le informaba que estaba llegando al 80% de su límite de 60,50 euros de roaming y de que cuando alcanzara el tope se le interrumpiría el servicio. Sin embargo, nunca llegó a producirse el corte. Tampoco le informaron del precio que tenía el roaming en estos países.

A final de mes, la clienta recibió la factura telefónica que incluía los días que estuvo de viaje y, para su sorpresa, le habían cargado un total de 5.710,75 euros en concepto de "Consumo Navegación Roaming". La usuaria decidió pedir inmediatamente a su entidad bancaria que devolviera el recibo y acudió a FACUA Málaga para que ejerciera acciones en defensa de sus derechos.

El equipo jurídico de la asociación contactó con Vodafone para reclamar que anulara el cargo, ya que las irregularidades cometidas por la compañía hacían improcedente el cobro. Tal y como establece la normativa, debe informarse al usuario de las tarifas del servicio de roaming al llegar al país y el consumo máximo que puede facturarse en un país que no sea miembro de la UE es de 60,50 euros, tras lo que se debe comunicar al cliente de que ha alcanzado ese tope y que tiene que solicitar el restablecimiento del servicio para seguir utilizándolo y que éste pueda cobrarse.

En este caso, no sólo no informaron a la usuaria de las tarifas, sino que no interrumpieron el servicio de roaming y siguieron cobrándole, sin su autorización expresa, una vez superado el límite de 60,50 euros.

Tras la reclamación de FACUA Málaga, Vodafone ha procedido a rectificar la factura que incluía el cargo irregular y ha anulado los 5.710,75 euros de roaming.