Vodafone presenta el lunes 31 su centro de investigación en Málaga con el que creará 600 empleos

El gran proyecto de Vodafone de crear en Málaga un centro europeo de I+D+i de excelencia comienza a tomar forma. La multinacional ha anunciado este lunes que el próximos lunes 31 comunicará todos los detalles del centro -incluida su ubicación final- en un acto que tendrá lugar en el el centro Impact Hub, en la calle Explanada de la Estación, junto a la misma estación María Zambrano.

Este espacio se corresponde con el Torreón Norte de la antigua estación de Renfe y ahora es un centro de coworking y de negocios. Desde Vodafone no confirman que este sea el lugar elegido para su centro -no parece probable, no sólo porque tiene otro uso ahora sino por sus dimensiones relativamente pequeñas- y se limitan a afirmar que se anunciará el lunes.

La multinacional dispone de oficinas en el Málaga TechPark, pero tampoco ha asegurado que ese vaya a ser el emplazamiento.

Se anunciará el lunes en un acto en el que estarán Colman Deegan, CEO de Vodafone España; Vinod Kumar, CEO de Vodafone Business; Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía; y Francisco de la Torre, alcalde de Málaga

Málaga fue elegida por Vodafone para ser sede de su centro de I+D europeo tras una competición internacional en la que participaron siete ciudades de cinco países deEuropa, que respondieron a un cuestionario que agrupaba criterios centrados en estilo de vida, disponibilidad de talento con los conocimientos técnicos necesarios, condiciones laborales, transporte, ayudas públicas y bonificaciones, conexiones con universidades o atractivo para el talento.