Vox Estepona compara a Juanma Moreno con el nazismo

La delegación de Vox en Estepona ha comparado este sábado al presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, con el nazismo. En un mensaje en Twitter, que posteriormente ha eliminado, ha puesto una fotografía del presidente andaluz junto a un símbolo nazi al hacer referencia al carné Covid que propone en Andalucía para poder ir a viajes o acudir a eventos.

"Bienvenidos al Nacional Nazismo Andaluz de la mano del presidente Bonilla. Felicidades a los andaluces, seréis marcados, como los judíos en la Alemania NAZI", afirmaban junto a la imagen.

En el encabezado del texto, estos representantes de Vox Estepona han escrito en alemán "Die Kristallnacht", la noche de los cristales en español, y la dirección en esta red social de Juan Manuel Moreno para que no le pasara desapercibido.

El presidente andaluz no ha caído en la provocación y no ha respondido, aunque sí ha habido reacciones a este mensaje. Toni Martín, vicesecretario general del PP en Andalucía, ha respondido, también en Twitter, que "el responsable de este tuit, que evidentemente no representa a Vox, debería estar en un psiquiátrico. Por favor, que alguien con sentido común lo borre".

Fuentes de Vox a nivel nacional consultadas por este diario han indicado que "ese tuit ha sido borrado porque no refleja la línea ideológica del partido".