Los 1.900 abogados de oficio de Málaga atienden a un total de 37.000 personas en el año 2019

Los 1.900 letrados dados de alta en el turno de oficio del Colegio de Abogados de Málaga tramitaron durante 2019 un total de 36.927 expedientes de justicia gratuita. Por materias, las más demandadas fueron Penal, con 16.974 expedientes; Civil, con 5.794; Familia, con 5.627; y Violencia de Género, con 3.892.

La corporación colegial ha celebrado este miércoles el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio con un acto en el que se ha rendido homenaje a nueve abogados, al comisario provincial, a la Fiscalía de Menores, juzgados, letrados de la Administración de Justicia, empresas, particulares y empleados.

Además, el decano, Francisco Javier Lara, y la vicedecana, Inmaculada Atencia, han izado la bandera de la Justicia Gratuita en la fachada de la sede principal del Colegio, en el paseo de la Farola.

En primer lugar, el decano ha entregado una distinción a ocho letrados que llevan más de 40 años dados de alta en este servicio, así como a Juan José Arenas Reguera, un abogado que desarrolló una actuación muy destacada en favor de su representado en pleno estado de alarma.

Lara ha destacado la "excelente labor de servicio público" de estos profesionales, que demuestran que los abogados de oficio "son profesionales altamente cualificados y experimentados".

Los letrados distinguidos por cumplir más de 40 años en el servicio son Félix Fernández Tinoco, Miguel Ángel Rotger Espejo, José Antonio Montalbán Soriano, Francisco José Picornell Rodríguez, María Elena Vargas Vidales, Manuel Olmedo Hurtado, Jesús Lozano García y Juan Carlos Narbona Gemar.

Además, el decano ha recordado que hay otros dos abogados que acumulan más de 50 años en el Turno de Oficio, Sentob Bendodo Cohen y Luis Ignacio Alonso Oliva, a quienes ya se les homenajeó en el año 2013.

En cuanto a Juan José Arenas Reguera, se le reconoce por la asistencia que prestó el pasado 21 de abril cuando, excediéndose de sus funciones, acompañó personalmente a un justiciable a quien un juzgado había ordenado su internamiento no voluntario en un centro de salud mental, ocupándose de él para evitar que se quedara solo, ya que no tenía medios para desplazarse y la administración no lo previó.

"Los abogados de oficio prestan un servicio fundamental para el Estado de Derecho y de la democracia, pero siguen siendo maltratados por la Administración", ha manifestado el decano, quien ha asegurado que las retribuciones siguen siendo "claramente insuficientes" y no son acordes a la importancia de la labor que desempeñan estos profesionales.

Lara ha apuntado que el Día de la Justicia Gratuita es una jornada de "celebración y de reivindicación". Así, ha exigido a la Junta de Andalucía la actualización de los baremos y un aumento del número de guardias; que respete el pago de los gastos de infraestructuras, eliminando la arbitrariedad del Gobierno andaluz a la hora de aprobar la justificación de los gastos; y que devuelva el diez por ciento lineal que redujo en el año 2012.

Sobre este asunto, ha recordado que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declaró nula la orden de 17 de septiembre de 2012, por la que la Junta de Andalucía aplicó una reducción del diez por ciento lineal en todos los módulos y bases de compensación económica por los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por este concepto, el Colegio de Abogados de Málaga presentó el año pasado ante el Gobierno andaluz una reclamación de responsabilidad patrimonial en nombre de 1.234 letrados por deudas del Servicio de Justicia Gratuita valoradas en 2.180.298 euros.

En el acto celebrado este miércoles en la sede colegial, sencillo y sin invitados dadas las circunstancias, también se le ha entregado un reconocimiento a las empleadas del departamento del Turno de Oficio del Colegio Inés Rando Palomo y Vanesa Álvarez Fuentes, por su dedicación durante la crisis del coronavirus; y a la empresa Mora Salazar y a José Pérez Franquelo, por su contribución desinteresada a la seguridad de los abogados de oficio y de los justiciables donando al colegio más de un millar de caretas protectoras.