Cómo acabar con la grasa localizada antes del verano (opción sin cirugía y con cirugía)

El verano se acerca y es el momento del año para lucir una figura de infarto. Pero lo único que nos detiene es esa grasa localizada que no se va con absolutamente nada. No importa cuánto ejercicio hagas, qué tan equilibrada sea tu alimentación y qué método estés aplicando para dejarla ir, porque no se va.

Cuando ya has intentado todo, lo mejor es apostar por soluciones médicas para acabar con la grasa localizada. La medicina ha avanzado mucho, así que hay opciones para todo tipo de pacientes. De hecho, en Clínicas Dorsia tienen muchos tratamientos para elegir y sus profesionales te aconsejarán en todo momento para que tomes la decisión que más se adapte a ti.

Ahora, probablemente no sepas cuáles son tus opciones, con y sin cirugía. Pero tranquila, a continuación te contaremos todo lo que necesitas saber al respecto para que escojas con sabiduría.

Coolsculpting, la mejor opción sin cirugía

Si no te gusta la idea de someterte a un procedimiento médico, probablemente quieras probar alternativas que no requieren cirugía. De todas las que existen en el mercado, el Coolsculpting es tu mejor opción. Este ha demostrado ser un procedimiento efectivo, poco invasivo, con resultados definitivos y la recuperación es muy amena.

¿Qué es el Coolsculpting?

El Coolsculpting es un dispositivo médico que cuenta con certificación FDA. Esta la obtuvo en 2010, y desde ese momento le ha cambiado la vida a millones de personas en el mundo entero. Está diseñado para eliminar definitivamente la grasa subcutánea que se encuentra alojada en diferentes zonas del cuerpo.

Este es un procedimiento invasivo, y además definitivo. Esto quiere decir que no habrá una cirugía, y que los resultados se mantendrán en el tiempo. Esto se logra al eliminar el tejido adiposo que se encuentra en las zonas problemáticas. Esto se hace con una técnica de frío que disolverá esta grasa, así que no hay problemas de seguridad asociados y la eficacia es total.

Lo mejor de este tipo de tratamiento es que es irreversible, pues una vez esa grasa es eliminada, no volverá. Esta sale del cuerpo a través del sistema linfático, y se irá sin que lo notes. Además, se pueden comenzar a ver resultados desde la primera sesión, así se ha demostrado su máxima efectividad en Clínicas Dorsia.

¿Dónde se puede hacer el Coolsculpting?

Una de las mejores cosas de Coolsculpting es que es un tratamiento no invasivo muy versátil. Esto quiere decir que se puede aplicar prácticamente en todo el cuerpo para eliminar la grasa localizada en las zonas más problemáticas. Es posible hacerse el tratamiento en esos sitios en donde la grasa se resiste a irse, y algunos de ellos son:

Abdomen

Flancos

Cartucheras

Cara interna del muslo

Glúteos

Papada

Brazos

Rodilla

Espalda

¿Qué tecnología se usa en el Coolsculpting?

La tecnología que se usa en el Coolsculpting es una de las más avanzadas del mercado. Este es un tratamiento élite, y además cuentan con un equipo único que ha desarrollado tres tipos de tecnología patentada. Todas estas formarán parte del procedimiento para cuidar tu cuerpo y brindar el mejor resultado. Y estas son:

Coolcontrol : Se hace con aplicadores que reducirán la temperatura a menos de 11 °C en cada sesión.

: Se hace con aplicadores que reducirán la temperatura a menos de 11 °C en cada sesión. Freeze Detect : Se encargará de monitorear la temperatura que alcanza el tejido. Así se reducen los riesgos de lesiones, pues cuando hay una variación inusual en la temperatura, el dispositivo se detendrá.

: Se encargará de monitorear la temperatura que alcanza el tejido. Así se reducen los riesgos de lesiones, pues cuando hay una variación inusual en la temperatura, el dispositivo se detendrá. GelPad: Sirve como una barrera protectora. Estas almohadillas de gel mantendrán al paciente protegido en todo momento para evitar cualquier lesión.

¿Cuánto dura el tratamiento?

La duración de las sesiones y el número de sesiones que haga falta dependerá de cada paciente. El tiempo mínimo de una sesión es de 35 minutos y el máximo es de 75 minutos. Por ejemplo, si un paciente se hará el tratamiento en una única zona, se empleará el tiempo mínimo, pero este aumentará a medida que haya más zonas por tratar.

En cuanto al número de sesiones, esto deberá ser determinado por el especialista. Cada paciente es diferente y dependiendo de la cantidad de grasa localizada que se desee eliminar se diseñará un tratamiento que tendrá más o menos sesiones.

Resultados del Coolsculpting

El Coolsculpting es un procedimiento progresivo y que requerirá algo de espera. Un paciente que cumple con el tratamiento completo comenzará a ver resultados visibles a partir de la tercera semana. También hay casos en los que los cuerpos se resisten a eliminar la grasa con tanta facilidad, así que algunos pacientes pueden esperar unos dos o tres meses para ver resultados.

Lo positivo es que en todos los casos se ven resultados, sin importar cuánto se deba esperar. Es posible eliminar hasta un 50% de la grasa localizada, así que tarde o temprano se observará un avance en el área tratada. Solo hay que cumplir con el tratamiento y aguardar.

Liposucción, la opción tradicional y muy efectiva

Si quieres eliminar la grasa localizada de forma definitiva y no tienes problema con someterte a un procedimiento quirúrgico, la liposucción es la siguiente opción. Durante años esta ha sido la alternativa más usada por personas para quitar esa grasa localizada, y los resultados son estables y duraderos.

¿Dónde puede hacerse?

Las liposucciones son un tipo de intervención quirúrgica que es capaz de eliminar la grasa localizada de casi cualquier parte del cuerpo, pero las más comunes son:

Abdomen

Caderas

Flancos

Papada

Piernas

Lateral

Rodillas

Espalda

Esta puede ser la alternativa perfecta para ti si cumples las condiciones necesarias para someterte a la cirugía. Los cirujanos son capaces de moldear tu cuerpo tal como lo has soñado, y si te preocupa la recuperación, con los cuidados necesarios será muy amena. Además, la medicina ha avanzado muchísimo y ahora estos procedimientos son más seguros. Consulta con Dorsia, tus clínicas de confianza y consigue con su ayuda determinar cuál es el proceso y tratamiento más adecuado para ti.