Así actúa el presunto estafador de la Costa

-hola, amigo. Ya se aproxima la fecha. Recordar que a falta del segundo pago todo está listo para tu visita a Benalbeach. Un saludo y buen fin de semana-. -El 13 te ingreso los 550 euros. Y faltarían 650 cuando lleguemos, ¿verdad? Más 150 de fianza-. -Correcto-. Esos fueron unos de los últimos mensajes que uno de los turistas que ha denunciado una supuesta estafa tras abonar una señal de 1.050 euros intercambió con el individuo que anunciaba varios apartamentos de la Costa del Sol en distintas webs. El tono de la siguiente conversación, en la que la víctima, según su versión, ya no recibió respuesta, parecía menos amable. -Estamos a 400 kilómetros y no sé nada de ti. No recibes los whatsapps. Te llamo cuando llegue y me dices si podemos entrar o esperar a las 16:00, ¿ok?-. A su llegada, encontró el piso ocupado. El arrendador, en palabras de los denunciantes consultados por este periódico, invitaba a los clientes a hablar por Whatsapp. Todos aseguran haber firmado un contrato de alquiler con un hombre que ofrecía una semana de estancia en julio a un módico precio. En uno de los anuncios se ofrecía por 550 euros el alquiler de un inmueble situado en una planta baja de Benalmádena, con dos dormitorios y capacidad para ocho personas. "Esos apartamentos son muy famosos. En verano están a tope y el alquiler es caro. Los anuncia como reclamo", apostilla otra de las denunciantes. El documento recogía el supuesto nombre completo y los apellidos de ambas partes, tanto del arrendador como del arrendatario, además de su número de DNI y la dirección postal. Asimismo, se indicaba que la renta se dividiría en tres pagos, dos de ellos del 30% en concepto de reserva y fianza. Además de varias cláusulas con "obligaciones de las partes", quedaban fijados el día y la hora tanto de entrada como de salida a la vivienda reservada. "A mí me cobró hasta 20 euros por la limpieza. ¡Si no me dio tiempo a ensuciarlo!", critica una mujer. "¿Cómo ibamos a pensar que era un estafador", se pregunta otra turista. Agentes pertenecientes al Grupo de Fraude de la Policía Judicial de Torremolinos continúan investigando los hechos, aunque por el momento no ha trascendido ninguna novedad al respecto. Hasta el momento se han registrado denuncias de turistas procedentes de Orense, Alicante y Córdoba, entre otras provincias.

Varios de los afectados señalan que el denunciado alegó en un par de ocasiones que le habían robado el teléfono y que debía cambiar de número. Todos sospechaban de su actitud cuando se comenzó a ausentar. Tras el segundo paso por transferencia, según los denunciantes, ya estaba ilocalizable. "Va cambiando de móvil y siempre está a tope y en la oficina o con un día de locos", sostiene también una denunciante.

Los agentes tratan de esclarecer si el denunciado es la misma persona que se hizo con las llaves de las viviendas de varios propietarios de la Costa para acceder, sacar imágenes y anunciarlas en internet. Una de las propietarias afirma que el individuo contactó con ella el pasado mes de enero y que se presentó como agente inmobiliario. Así, le ofreció encargarse del alquiler de sus apartamentos. "Le dije que yo gestionaba mis casas, pero que si quería mandarme clientes estos eran mis precios. Llegó a meter gente el fin de semana por 100 euros. Puede que entonces cogiera las llaves pero cada vez que iba un cliente yo le acompañaba a abrir y a cerrar", destaca la dueña del inmueble, que asegura que "confiaba plenamente en él". Ahora, está recibiendo imágenes de su vivienda que figuran en alquiler sin su consentimiento. "Sé que incluso mezclaba fotos de diferentes apartamentos creando apartamentos perfectos", afirma la propietaria, que asegura haber recibido vídeos de anuncios de una de las tres viviendas que tiene en propiedad. "A mí me dijo: ' Tengo otras con toboganes. Vamos a entrar ahora y te hago un video. Disculpa si está desordenado porque acaban de dejarlo los anteriores", señala otra mujer.