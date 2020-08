Una actuación musical en una discoteca de Torremolinos sin distancia ni mascarillas indigna en las redes sociales

La actuación musical de un dúo de DJ en un bar de ocio de Torremolinos y la publicación en redes sociales de un vídeo en el que se ve presuntamente a uno de sus miembros escupir alcohol de una botella sobre los asistentes, que no tenían ni mascarillas ni estaban guardando la distancia social, ha causado indignación en las redes sociales pero también en la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

Así, desde el colectivo que agrupa a los hosteleros malagueños han denunciado en un mensaje en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press, "la gravísima irresponsabilidad" que se observa en las imágenes de una discoteca de Torremolinos. "Muestra de una actitud negligente en plena pandemia. Jamás ampararemos semejante atentado a la salud pública y reiteramos nuestro compromiso con las normas sanitarias", han sostenido desde Mahos.

En el vídeo, subido por varios usuarios de Twitter, se ve presuntamente a uno de los miembros del dúo malagueño Les Castizos bebiendo de una botella de alcohol y escupiendo a los asistentes, a los que seguidamente les ofrece de la misma botella; todo ello mientras bailan al ritmo de la música.

En las imágenes difundidas por las redes sociales y que están causando mucha indignación debido a la situación actual debido al COVID-19 se puede ver a un numeroso grupo de personas que no lleva mascarillas ni guardan la distancia social tal y como han solicitado las autoridades sanitarias para contener la pandemia del SARS-CoV-2.

Ante lo acontecido, Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, ha emitido un comunicado en el que asegura que el dúo se siente "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos". Después de aclarar que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "no eran las actuales", exime a la discoteca de Torremolinos donde se produjeron los hechos, Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos, respetando a rajatabla todas las medidas impuestas por los organismos competentes.

"Su local, caracterizado por su buen hacer, es un referente a nivel nacional desde hace muchos años y no queremos que esa imagen se vea deteriorada lo más mínimo", indica el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press. Así, Sotomayor pide disculpas públicamente por los hechos acontecidos y asegura que el vídeo es un "momento puntual de un show en el que desgraciadamente se actúa de manera irresponsable".

"Dada la situación queremos redimir nuestros actos de la mejor manera posible, nos sentimos muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo", han sostenido, añadiendo que están "en deuda con los miles de compañeros del sector, artistas, público, clientes, profesionales y demás personas que se hayan sentido molestar por los hechos".

El Ayuntamiento, por su parte, indicó que no puede intervenir contra un vídeo que no es reciente, que el Consistorio ha puesto un dispositivo de Policía Local especial que controla esos establecimientos y que se están cumpliendo las normas.