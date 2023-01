El acuerdo que evita la huelga exigiría unos 150 médicos más en Atención Primaria en Málaga

En un año con dos citas electorales y un par de días antes de una huelga de facultativos de Atención Primaria, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han alcanzado un preacuerdo que evita el paro. La razón de la desconvocatoria es el compromiso del SAS de limitar las agendas diarias de los profesionales de cabecera a 35 pacientes y de los pediatras a 25 niños. En la actualidad, los especialistas de Medicina de Familia y Pediatría que ejercen en la provincia en Atención Primaria suman cerca de 1.500. Para que se cumplan los topes trazados en el acuerdo del SAS y el SMA serían necesarios por lo menos unos 150 profesionales más en los centros de salud malagueños entre ambas especialidades, según estima Antonio Martín, el presidente del sindicato en Málaga.

Limitar las agendas era y es la reivindicación prioritaria de los médicos de Atención Primaria que llegan a ver medio centenar de pacientes diarios "o incluso más" porque las agendas son "infinitas", según denuncian. El cumplimiento del acuerdo no tiene plazos. Será uno de los flecos que deberá concretarse en el mes que se han dado ambas partes para terminar de cerrarlo.

Martín aclara que la incorporación de los más de 150 facultativos que se precisarían en la provincia para hacer realidad el acuerdo es una estimación a grosso modo. "Aún no hemos hecho los números. Además, las necesidades deberán determinarse centro a centro", añadió. Porque, recordó, el exceso de pacientes por médico por el sobredimensionamiento de los cupos no es lo mismo en el centro de salud de Las Lagunas (Mijas) que en uno de Antequera.

¿Y de dónde van a salir ahora los más de 150 médicos que son necesarios -sólo en Málaga- para cumplir el acuerdo? Hay que recordar que escasean los facultativos de Medicina de Familia y que unas 200 plazas MIR de la especialidad se quedaron vacantes en 2021 porque ningún aspirante las quiso. Desde el Sindicato Médico Andaluz se insiste en que hay facultativos. El problema es que los profesionales huyen de los centros de salud a hospitales, la privada, otras comunidades u otros países. Para retenerlos, insistió Martín, el SAS deberá tomar las medidas oportunas para hacer atractiva la Atención Primaria. "No hay que aumentar las plazas de Medicina en las facultades, sino las plazas MIR. La solución no es la homologación a todos los extranjeros cuando hay miles de licenciados en Medicina que no pueden acceder a la sanidad pública porque no tienen la especialidad", argumentó Martín. En su opinión, la limitación de las agendas estipulada en el acuerdo es una medida que puede contribuir a hacer más atractivo este nivel asistencial, el más cercano a los ciudadanos. Incentivar las zonas de difícil cobertura es otra, según indicó. Incluso opinó que al limitarse las agendas ordinarias a 35 pacientes, habrá más profesionales dispuestos a hacer trabajo extra por la tarde (continuidad asistencial). En la actualidad, después de jornadas maratonianas con hasta medio centenar de pacientes, esta posibilidad -voluntaria- no ha tenido demasiado éxito porque ya por la mañana acababan "achicharrados". Según Martín, un profesional que hizo continuidad asistencial tras su jornada ordinaria llegó a ver a 98 pacientes en un día.

Volviendo al acuerdo, el SMA llevó como único punto de negociación la limitación de las agendas porque es el "problema diario" al que se enfrentan los facultativos de Primaria, la reivindicación más demandada y incluso llevaba a muchos profesionales a anticipar su jubilación para esquivar unas sobrecargas laborales "inasumibles". Martín comentó: "Nos han escuchado. Llevamos dos meses de tira y afloja". Pero advirtió: "Como estrategia se llevó ese punto de negociación, pero no hemos renunciado al resto de reivindicaciones".

El acuerdo tiene que ser ratificado por la Mesa Sectorial -órgano en el que están representados la Administración y los sindicatos Satse, SMA, CCOO, UGT y CSIF- en un plazo no superior a un mes. El SMA es el segundo sindicato con más representación en la Mesa después del de Enfermería y el primero con más peso entre los facultativos.

Según el acuerdo, las urgencias que lleguen serán atendidas por facultativos designados para ello y no se incluirán en las agendas ordinarias de los médicos, a fin de que éstas no excedan de las 35 citas diarias. Para lo que sobrepase de esta cifra se abrirán jornadas de tarde (continuidad asistencial), una actividad voluntaria y retribuida. También la continuidad asistencial (CA) tendrá un tope: 25 enfermos. De modo que un médico que trabaje mañana y tarde asistirá como máximo a 60 pacientes. Los pediatras también podrán hacer continuidad asistencial, pero tiene que definirse el límite. Fuentes del SMA indicaron que en la negociación también costó arrancarle al SAS un límite de enfermos en las jornadas extraordinarias (CA).