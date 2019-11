El acusado de asesinar a su pareja en La Viñuela al asestarle más de 100 puñaladas se niega a declarar

El hombre acusado asesinar a su pareja, a la que supuestamente asestó más de 100 puñaladas (60 de ellas mortales) por todo el cuerpo con un arma blanca, en la localidad malagueña de La Viñuela, se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio ante un jurado popular que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Málaga y que continúa esta semana.

La Fiscalía lo acusa de un delito de asesinato y pide inicialmente 25 años de cárcel, al igual que la acusación particular, en nombre del hijo de la mujer, y la Junta de Andalucía. La defensa sostiene que el hombre no mantenía relación sentimental de ninguna clase con la víctima y que no tuvo participación alguna en los hechos.

La fiscal delegada en Andalucía de Violencia contra la Mujer, Flor de Torres, ha dicho en su informe inicial que el acusado "conocía perfectamente la magnitud y el alcance de lo que hacía" y ha asegurado que los informes periciales "lo sitúan como un maltratador".

"Esta es la cara de la desigualdad y de la violencia de género", ha indicado la representante del ministerio público, quien ha pedido a los jurados "sentido común y lógica", al igual que el letrado de la acusación particular, quien ha calificado los hechos de "acto cobarde y vil".

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 12 de febrero de 2018 en el domicilio de la mujer, ubicado en la pedanía de Los Romanes de dicho término municipal. Según las acusaciones, el hombre y la víctima mantenían una relación sentimental desde poco tiempo antes, unos cuatro meses.

La acusación pública señala en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, que no está claro cuál fue el desencadenante, pero que el acusado actuó "con el evidente ánimo de acabar con la vida" de la mujer con un cuchillo de cocina, que "clavó repetidamente".

Ha apuntado que con esto dejó a la víctima "sin posibilidad de defensa, causando heridas que "aumentaron el sufrimiento", ya que las mortales fueron "al final del ataque". Según el fiscal, tenía "45 heridas inciso-punzantes monocortantes, 13 incisas y 47 punzantes y erosiones" por distintas partes del cuerpo, como abdomen, espalda, tórax, extremidades y cara.

En este sentido, la fiscal ha incidido en que el acusado presuntamente causó esas heridas a la mujer "con el único fin de ensañarse" y en que ella tuvo un "atroz desenlace" tras "soportar todo el ataque", apuntando que hay restos de sangre desde la vivienda al coche en el que fue detenido el hombre y también dentro del vehículo.

Según dijo entonces a la Guardia Civil el hijo de la víctima, sobre las 18.00 horas, vio salir del domicilio al ahora acusado. Se puso en marcha un dispositivo de búsqueda y fue detenido de madrugada en Marbella (Málaga), tras lo que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vélez decretó su ingreso en prisión.

La defensa del acusado ha pedido a los miembros del jurado "mirar sin prejuicio este caso" y que se analice "de forma objetiva lo que ocurra en el juicio oral", apelando al principio de presunción de inocencia.

La Fiscalía solicita, además de la pena de prisión, que se indemnice al hijo de la víctima con 300.000 euros; cantidad que la acusación particular eleva hasta los 350.000 euros.