El aeropuerto de Málaga es el tercero de España que recibe más viajeros del extranjero

El aeropuerto Málaga-Costa del Sol fue el tercero de España que recibió más viajeros procedentes de vuelos internacionales en julio, siendo solo superado por los de Palma de Mallorca y Madrid. Turespaña ha comunicado que el mes pasado llegaron a los aeropuertos españoles 2,10 millones de personas procedentes del extranjero –turistas o con cualquier otra motivación–, lo que supuso un descenso del 80% respecto al mismo mes del año anterior a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

El aeropuerto de Málaga acaparó el 12,9% de esos viajeros, lo que representó un total de 271.262. Cabe recordar que, según los datos oficiales de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), el aeropuerto costasoleño movió en julio a 575.724 pasajeros, lo que representó una caída del 74,2% respecto a julio de 2019.

Tradicionalmente el peso de los vuelos internacionales es infinitamente mayor en Málaga que el de los vuelos nacionales. No obstante, el mes pasado estuvo casi a la par en volumen de pasajeros debido a que muchas compañías no habían puesto en funcionamiento aún sus rutas o a las cancelaciones anunciadas por firmas como TUI o Jet2.com por la cuarentena impuesta por los británicos. Al veto inglés se le ha sumado en estas semanas las recomendaciones negativas de viajar a España de otros países como Alemania o Italia, lo que unido al hecho de que no se hagan viajes intercontinentales provoca que la llegada de pasajeros internacionales en agosto pueda ser aún menor.

Por el aeropuerto de Málaga pasaron en julio un total de 575.724 pasajeros, un 74% menos que el año pasado

El aeropuerto insular de Palma de Mallorca captó el 21,6% de los pasajeros internacionales, el de Madrid-Barajas el 13%, el de Málaga el 12,9%, el de Barcelona el 12,1% o el de Alicante el 10%. “A pesar de que la Covid-19 sigue afectando a la llegada de turistas internacionales, estos datos reflejan que España sigue siendo un destino buscado y elegido por los principales mercados emisores”, señaló el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, que considera “crucial una mayor coordinación a nivel europeo para evitar nuevas restricciones a los viajes”.

La mayoría de los viajeros internacionales utilizó una compañía de bajo coste, un 61,1% frente a quienes volaron con aerolíneas tradicionales (38,9%). Desde enero a julio, los viajeros llegados a España procedentes de aeropuertos internacionales ascienden a 15,5 millones un 71,4% menos si se compara con el mismo periodo del año anterior. Por mercados emisores, casi la mitad de los viajeros internacionales llegados a España (923.593) procedían de Alemania (23,6%) y Reino Unido (20,3%).