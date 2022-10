Los agricultores piden más inversión en infraestructuras de agua en el inicio del nuevo año hidrológico

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) reivindica la necesidad de que en la provincia de Málaga se invierta en infraestructuras de agua. Así lo ha expresado el presidente de la organización en Málaga, Baldomero Bellido, quien ha destacado que entre las medidas más importantes se encuentran "las plantas desaladoras y depuradoras y el trasvase entre cuencas".

Para poder acometer estas inversiones, que suponen en su mayoría un "desembolso importante de dinero", Bellido ha subrayado que una de las maneras de poder sufragar su elevado coste es mediante el uso de los Fondos Europeos para la Recuperación Económica, como los Next Generation.

En efecto, la Junta de Andalucía ya anunció el pasado 10 de septiembre que había conseguido amarrar fondos europeos Next Generation para llevar a cabo actuaciones hídricas en la Comunidad, en concreto, para la construcción de la futura depuradora de Vélez-Málaga y la ampliación de la de Marbella-Mijas.

"Vemos vital que una gran parte de los Fondos Europeos para la Recuperación Económica se dediquen a estas infraestructuras", sostiene Baldomero Bellido, presidente de Asaja en Málaga

Es por ello que Bellido recalca que "vemos vital que una gran parte de estos fondos europeos se dediquen a estas infraestructuras porque al final son las que duran más en el tiempo; de ahí la importancia de estas obras y de que se acometan políticas pensando muy a largo plazo".

Este tipo de infraestructuras -depuradoras, desaladoras y trasvases entre cuencas, entre otras- son las que dan garantías de suministro a regantes y agricultores en momentos como el actual, cuando la provincia roza el déficit hídrico y sus embalses se encuentran al 38,8% de su capacidad total, según los datos proporcionados por la Consejería de Agricultura de la Junta.

Así ocurre en la comarca de La Axarquía, donde desde este viernes -coincidiendo con el final del año hidrológico- el embalse de La Viñuela ha dejado de aportar a los regantes 1.500 metros cúbicos de agua por hectárea.

José Campos, presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur del Guaro y de la comunidad de regantes Cerro de la Encina (en Vélez-Málaga), desconoce aún si únicamente con las aguas regeneradas podrán abastecerse durante el invierno, especialmente porque "octubre es como un mes de verano". Por ello, los consumos de agua de los regantes durante este mes son prácticamente similares a los de meses estivales, principalmente porque algunas plantaciones, como aguacates y mangos, aún requieren de agua.

Los embalses de Málaga se encuentran al 38,8% de su capacidad total

Es por ello que Campos confía en que las aguas regeneradas, desaladas y la lluvia "garanticen en el futuro el agua a los riegos de La Axarquía", aunque reconoce que el camino hasta llegar a ese momento será "duro". Por ahora, la Junta ha declarado de emergencia la obra que se encargará de conectar el agua depurada mediante tratamiento terciario en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Rincón de la Victoria con el sector 8 del Plan Guaro, en el municipio de Vélez-Málaga.

Esta infraestructura suministrará cerca de 19 hectómetros cúbicos (hm3) al año a los regantes, lo que ya supone "un paso cuantitativo" según Campos. Además, el presidente de la Junta Central hace hincapié en que para que los regantes no tengan que depender de la dotación del pantano de La Viñuela es necesario que se agilicen las obras de los pozos del río Chillar, que ya están culminando, además de que en momentos puntuales la zona occidental de Málaga pueda suministrar "300 o 400 litros" a los regantes de La Axarquía. De esta manera se podrá preservar, según Campos, el agua contenida en el pantano de La Viñuela y utilizarla únicamente para "riegos de socorro".

Otras comunidades de regantes, como las del Valle del Guadalhorce, denuncian que no se invierte en mejoras sustanciales de ahorro de agua en su comarca desde que se elaboró el Plan Coordinado de obras para nuevos regadíos del Guadalhorce, en el año 1956.

Aprema reclama que se invierta en infraestructuras hídricas y en aparatos de medición en el Valle del Guadalhorce

Esto ha provocado, entre otras cosas, que se desperdicien en esta comarca entre tres y cinco hectómetros cúbicos de agua al mes, según calcula el secretario de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), Juan Antonio Aguilar. Esta situación se produce, según Aguilar, por el diseño de los canales del Guadalhorce, adaptados al riego por inundación, que es diferente al empleado en la actualidad por los agricultores: un riego localizado que "ha disminuido la demanda de agua en un 80%".

Sin embargo, dado que los canales no se han reformado para adaptarse al sistema de riego actual y están diseñados para transportar "grandes volúmenes de agua" que en la actualidad no demandan los agricultores, el sobrante se desperdicia. "Nosotros hemos hecho la labor para ahorrar agua, la Administración no", sostiene Aguilar.

Así, el secretario de Aprema reclama la necesidad de que no solo se invierta en infraestructuras hídricas, sino también en aparatos de medición que contabilicen las pérdidas por sustracciones o evaporaciones de agua que se producen en su comarca; unas pérdidas que a los regantes les computan como "gasto" y que son, en realidad, filtraciones de agua.