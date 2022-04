Alarmante aumento del número de fallecidos en accidentes de tráfico en Málaga

El año ha empezado de una forma muy traumática en las carreteras de la provincia de Málaga. Entre el 1 de enero y ayer, 14 de abril, habían fallecido 11 personas en accidentes de tráfico en la provincia. Son tres más que en el mismo periodo de 2021 y más del doble que entre enero y abril de 2019, antes de la pandemia. De esta forma, en esos tres meses y medio del año 2019 fallecieron 5 personas frente a las 11 actuales. Esas 11 víctimas mortales en lo que llevamos de año se han producido en otros tantos siniestros, según los datos que actualiza diariamente la Dirección General de Tráfico (DGT).

El gran reto de la sociedad es que nadie pierda la vida en una carretera, pero lamentablemente ese objetivo está lejos de conseguirse como demuestran las estadísticas oficiales año tras año. Pese a las numerosas campañas elaboradas por la DGT, los números de accidentes y fallecidos siguen siendo alarmantes, por no hablar de los miles de heridos, desde leves hasta muy graves, que se producen. En toda España han muerto 284 personas en lo que llevamos de año en las carreteras, un 31% más que en 2021 y un 1% más que en 2019. Málaga lleva en esto la contraria porque sí ha crecido mucho más el número de fallecimientos en 2022 que en 2019, mientras que en el conjunto español ha sido similar.

Lamentablemente los avisos de accidentes en las carreteras con resultado de muerte que emite la Junta de Andalucía están siendo demasiado continuos en estos meses. El último tuvo lugar hace apenas cinco días, el 10 de abril, cuando perdió la vida una persona y otras tres resultaron heridas leves tras la salida de la vía de un turismo en la MA-6414 a su paso por la localidad de Villanueva de Algaidas.

Una semana antes, el 3 de abril, hubo cuatro heridos al chocar dos vehículos en la plaza Manuel Azaña de Málaga capital, aunque aquí no hubo que lamentar víctimas mortales. Sí las hubo un día antes, el 2 de abril. Un hombre de 32 años murió y otras tres personas -dos mujeres de 25 y 32 años y un menor 14– resultaron heridas de diversa consideración en un accidente de tráfico entre un turismo y una moto en la carretera A-357 en Carratraca.

El 20 de marzo hubo un fallecido y dos personas heridas tras producirse también una colisión entre un coche y una motocicleta en el kilómetro 1 de la A7053 a la altura de Alhaurín el Grande. Unos días antes, el 12 de marzo, falleció otra persona en el kilómetro 119 de la A45 a su paso por Antequera tras salirse su vehículo de la calzada y dar varias vueltas de campana. El 3 de marzo el servicio de emergencias rescató a dos motoristas heridos tras caer por un terraplén en Cortes de la Frontera y el día 2 cuatro personas resultaron heridas en un accidente entre tres vehículos en Carratraca.

El 23 de febrero falleció un ciclista tras ser arrollado por un camión en la carretera de la Azucarera en Málaga capital, mientras que el 2 de febrero murió otra persona y una resultó herida al salirse su coche de la carretera y volcar en el kilómetro 5 de la MA-3404 en Almogía.

En enero también hubo que lamentar varias muertes por accidentes de tráfico. El día 29 perdió la vida un hombre de 43 años en un siniestro entre un trailer y un turismo en la AP7 en Torremolinos. Seis días antes, el 23, murió otra persona tras caer su turismo por un barranco en Sayalonga y justo un día atrás, el 22, había perecido un motorista de solo 34 años en un accidente en Riogordo. El día 16 murió una persona y otras dos fueron heridas en un accidente en la A-7053 en Alhaurín el Grande, mientras que el 8 de enero falleció un varón de 41 años al salirse su coche de la calzada en la MA-3300 también en Alhaurín el Grande. El 6 de enero, día de Reyes, murió un motorista de 60 años en Marbella.

Once muertos. Once vidas perdidas y once familias destrozadas en apenas tres meses y medio. Hay veces que se puede evitar el accidente, la mayoría, y otras es auténtica mala fortuna, pero son una losa difícil de superar.