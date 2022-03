"Las pequeñas empresas andaluzas tienen ahora una gran e irrepetible oportunidad para digitalizarse porque hay fondos"

Alberto Martínez es el director general de Red.es, una entidad clave del Gobierno para impulsar aspectos como la transformación digital en las empresas y en la ciudadanía. Este organismo está gestionando e impulsando el programa Kit Digital, cuyo objetivo es conseguir que las empresas con entre 10 y 49 empleados se digitalicen para poder ser competitivas.

Hay un presupuesto de 500 millones de euros en una primera fase, procedentes de fondos europeos, y las firmas interesadas podrán obtener hasta 12.000 euros para realizar los proyectos que consideren más oportunos, desde crear un sitio web hasta obtener un certificado de ciberseguridad.

El pasado 15 de marzo se abrió el plazo para solicitar estas ayudas, que son a fondo perdido y se pueden pedir en sede.red.gob.es, y ya hay cerca de 30.000 solicitudes en España. Martínez y su equipo están recorriendo España para que ninguna empresa se quede sin información de primera mano y poder atender, además, cualquier duda. Este miércoles ha estado en Málaga y ha concedido una entrevista a este diario.

-¿Por qué se crea el programa Kit Digital?

-Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se enfoca en empresas con menos de 50 empleados porque es ahí donde tenemos margen de mejora, ya que cuando se analiza el nivel de productividad y competitividad de medianas y grandes empresas convergen con el resto de la Unión Europea. Hay que recordar que las empresas con menos de 50 trabajadores suponen, además, el 51% del empleo de este país por lo que es importantísimo aumentar el nivel de madurez digital, la productividad, la competitividad y el PIB per cápita.

-¿Cómo ha influido la pandemia en esta fuerte apuesta por la digitalización?

-El Covid nos ha recordado que la digitalización ha venido para quedarse. Cuando Europa reacciona a la pandemia en términos económicos hace, digamos, el Plan Marshall del siglo XXI con 750.000 millones de euros, el 5,5% del PIB de los 27, y a nosotros nos tocan 140.000 millones, que es el 12% de nuestro PIB. Bienvenido ese dinero y, de ellos, 20.000 millones es para digitalización y 3.000 de ellos son el kit digital.

-¿Cuál es el nivel de digitalización de las empresas pequeñas en Andalucía?

-En Andalucia y en el resto de España es homogéneo. Necesitamos mejorar el nivel de madurez digital de las empresas pequeñas. Solo el 14% tienen un plan de digitalización o un 20% tienen una web. Necesitamos que tengan esos planes, webs, que hagan comercio electrónico y, sobre todo, que aprovechen estas ayudas que pueden llegar al 100%.

-¿Solo un 20% de las empresas pequeñas tienen web? Pensaba que a estas alturas de la vida habría muchas más.

-Sí. Muy pocos. Tenemos un recorrido importantísimo por hacer. Y no solo con las webs, sino que hay que plantearse la gestión de clientes, los procesos digitales... todo. En el Kit Digital tenemos un catálogo con 10 categorías con una vocación muy transversal por lo que puede llegar a cualquier sector. En Andalucía hay unas 22.000 empresas que pueden optar a este programa y las animamos a que pidan las ayudas porque, además, al ser en concurrencia no competitiva se les asigna al primero que las pida siempre que cumpla los requisitos exigidos. Lo hemos puesto muy fácil, cero papeles. No hay que aportar ningún documento para solicitar las ayudas. Hemos hecho incluso acuerdos con el Consejo General del Notariado y el Registro Mercantil para que ni siquiera nos tengan que aportar los poderes o los balances, sino que está todo robotizado. Vamos a tener cientos de miles de expedientes y tenemos que ser efectivos.

-¿Hay sectores más atrasados que otros en digitalización?

-Los sectores tecnológicos ya nacen digitales, pero los tradicionales como la construcción o servicios son los que requieren un mayor empujón.

-Abrieron el plazo para presentar las solicitudes el 15 de marzo. ¿Cómo van?

-En estos momentos ya hemos recibido 28.000 solicitudes en toda España.

-El importe máximo para este segmento son 12.000 euros. ¿Qué se puede hacer con eso?

-Un sitio web, comercio electrónico, factura electrónica, gestión de redes sociales, gestión de clientes, de procesos, ciberseguridad... La ciberseguridad es importantísima porque en la medida que expandes el mundo digital tienes que incrementar el nivel de seguridad. Es un tema que nos empieza a preocupar a todos y ya está calando. Nosotros vamos a poner 3.000 millones de fondos europeos en el sistema, pero tendrá un efecto multiplicador. Será ese dinero más lo que gasten las empresas en digitalización en los próximos años.

-Habla de todos estos procesos, de redes sociales... Para poder llevarlo a cabo hay que contratar personas. ¿Cómo influirá la digitalización en el empleo?

-Calculamos que va generar en toda España entre 50.000 y 60.000 empleos como mínimo.

-¿Qué beneficio le supone a una pequeña empresa estar digitalizada?

-En primer lugar pasamos de un concepto de mercado local a mercado global, por lo que, por ejemplo, cualquier empresa en Málaga que esté fabricando sillas puede aspirar a venderlas en la otra punta de Europa. También le permite monitorizar qué opinan sus clientes, tener procesos más eficientes... Son todo ventajas con la digitalización. No soy capaz de ver dónde está la desventaja.

-¿Cuáles son las excusas que dan las pequeñas empresas para no hacerlo?

-Creo que hay dos elementos: el cultural y el económico. El cultural es que muchas veces se deja para más adelante pero ahora con el Covid se ha visto que no se puede. Y en el económico ahora contamos con fondos por lo que creo no hay excusas. Hay una gran e irrepetible oportunidad.

-Siempre se dice que si no estás en internet no existes. ¿Es realmente así?

-Cada vez más los mercados son globales y, por tanto, igual que cualquier empresario de cualquier país puede vender aquí nosotros tenemos que aspirar a que nuestros empresarios puedan vender en otras latitudes. En la ruta que estamos haciendo por España estamos viendo situaciones muy interesantes como, por ejemplo, una pequeña empresa de Galicia que vende vinos y hace catas a distancia en Costa Rica. Nos decía que eso era impensable hace unos años. Muchos que empiezan ya no renuncian al comercio electrónico. Intuíamos que el siglo XXI era el siglo de la digitalización pero el Covid ha actuado como un catalizador para que esto pase mucho más rápido.