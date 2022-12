El alcalde de El Burgo lamenta el retraso en la puesta en servicio del Parque Nacional Sierra de las Nieves

José Joaquín García, alcalde de El Burgo, uno de los municipios que integran el Parque Nacional Sierra de las Nieves, lanzó una dura crítica a la gestión que está realizando la Junta de Andalucía del espacio tras pasar más de un año desde su declaración por parte del Gobierno central y la aprobación del Congreso.

En este sentido, García señaló que "en cuanto a las inversiones que se deben realizar vamos muy atrasados, hace un año y medio que se declaró el Parque Nacional y todavía no hay ni un cartelito que indique Parque Nacional, no solo en las carreteras, dentro del propio parque tampoco".

Además, apuntó sobre las inversiones necesarias que "no tenemos nada, no hay centro de recepción, no hay oficina técnica, ni en nuestro caso que apostaban por el aula de la naturaleza de la la zona de la Fuensanta tampoco hay nada, solo se escucha que están haciendo proyectos pero todavía nada".

Por otra parte, también denunció que desde el Gobierno andaluz no se habrían sacado las líneas para solicitar ayudas por parte de municipios que conforman el espacio pese a que "en noviembre la Junta recibió los fondos de los organismos autónomos de Parques Nacionales tanto para las inversiones propias como para las convocatorias de subvenciones para los municipios del parque y su zona de influencia y llevan un año y no salió nada".

No obstante, el regidor reconoce que una vez que se desarrolle será una importante oportunidad para todos los municipios que lo integran y para aquellos inversores que quieran instalarse en los mismos, además de una oportunidad de desarrollo para los ya existentes.

Mientras tanto, en Parauta, la alcaldesa de la localidad, Katria Ortega, reclamó la instalación de un centro de visitantes en la entrada al Parque Nacional que se encuentra situada en su término municipal junto a la carretera que une Ronda con Marbella. "En cuanto a inversiones espero que pongan un centro de interpretación aquí porque nosotros tenemos la entrada natural al parque", dijo la alcaldesa, aunque hasta el momento aseguró que no habían recibido ninguna.

Eso sí, recordó que se había aprobado un plan de turismo por valor de 3,9 millones de euros para el conjunto de los municipios.

Además, mostró su esperanza de que el espacio cuando comience a funcionar tenga las infraestructuras necesarias para recibir a los visitantes y que suponga una mejora para la economía de una pequeña localidad como Parauta que no alcanza los 250 habitantes.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Ronda el primer teniente de alcalde, Jesús Vázquez, prefirió no pronunciarse en este momento ya que "está todavía por definir".