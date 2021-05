El alcalde de Málaga asegura que la "inestabilidad" de Barcelona le perjudica para acoger una Expo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha rebajado la preocupación que se podría sentir en el equipo municipal vinculado al proyecto de la Exposición Internacional 2027 y que adelantaba este periódico. Al alcalde no le consta que en Barcelona estén estudiando la propuesta de organizar la Exposición Universal 2030, “aunque esos datos los tiene el Gobierno de España”.

De la Torre se justifica añadiendo que en la comunidad catalana “no hay demasiada estabilidad gubernamental ni política”, lo que no favorece cualquier planteamiento que se haga. Reconoce que esa posibilidad tomó fuerza hace unos meses, “pero no he tenido más noticias, a lo mejor ahora mismo está diluido en nada”.

El alcalde ha añadido que para organizar la Exposición Universal de 2030 “hay candidaturas muy fuertes, como la de Moscú que ha presentado la federación rusa y otras de ciudades muy potentes en Arabia y Corea del Sur”, por lo que sería “difícil” que saliera elegida la candidatura de Barcelona.

Es en este supuesto en el que mantienen la esperanza las fuentes consultadas por este periódico dentro del equipo organizador de la Expo. En el caso de que Barcelona acabe derrotada ante una candidatura más fuerte abriría "una ventana de oportunidad de verano a octubre", en el que se entiende que el Gobierno no tendría más alternativa que apoyar a Málaga.

Aún así, el alcalde ha querido destacar que el proyecto de la ciudad de Málaga para organizar la Exposición Internacional de 2027 es “muy interesante”, versando sobre el camino hacia las ciudades sostenibles. “Sin ciudades importantes ahora mismo que lo rivalicen puede ser un proyecto ganador y vamos a insistir en eso los próximos días”, ha añadido De la Torre.

Las previsiones iniciales fijaban para los meses de junio o julio el momento en que el Gobierno debería concretar su aval por la capital malagueña. Sin embargo, según los expertos que trabajan con el Consistorio siempre cabe la posibilidad de que esa formalización tenga lugar en la segunda mitad del actual ejercicio.

En esta carrera, se maneja la idea de que una de las urbes internacionales que opte al evento por el que pujará Málaga es Minessota, de Estados Unidos. Pero el sentir en el equipo municipal es que el "primer contrincante" con el que se topa Málaga es Barcelona, "aunque juega en otra liga".