El alcalde de Málaga pide a la Junta que retrase a la medianoche el toque de queda para los bares

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha informado de que ha solicitado a la Junta de Andalucía que el horario de cierre obligado de los bares y restaurantes de la ciudad, en el marco del toque de queda declarado a nivel nacional, se retrase a la medianoche, ganando de este modo una hora respecto a la franja fijada por el Gobierno central.

Así lo ha comunicado este lunes el regidor al ser preguntado, mostrándose a favor de la petición realizada por el sector de la hostelería de la capital de la Costa del Sol. "Le he trasladado --a la Junta-- una propuesta que es razonable, ya antes había hablado con los hosteleros, y que va en consonancia con nuestra postura de respeto y colaboración máxima para que los números de contagios vayan bajando, hacia el contagio cero", ha indicado.

El mandatario local ha insistido en la necesidad de "llevar la provincia de Málaga al nivel de Canarias, o mejor que Canarias", insistiendo en que así se podría estar liberado del estado de alarma y tener corredores aéreos desde Europa. En esa línea, ha reiterado, en la ciudad se ha puesto en marcha el proyecto en relación con los test rápidos, que "va buscando crear espacios de seguridad para que la reactivación económica sea compatible con el respeto a esas normas de seguridad sanitaria que tenemos que tener todos".

"En eso tenemos que ser muy proactivos, muy colaboradores, toda la ciudadanía malagueña para darnos cuenta que el mejor camino para reactivar el empleo es una ciudad y provincia segura desde el punto de vista de salud", ha defendido.

Cuestionado, en concreto, por si ve necesario el toque de queda y que se haya establecido para toda España, el alcalde de Málaga ha dicho no tener datos suficientes, además de que es "un tema complejo". "Es discutible, quizá, todo ese tiempo, seis meses", añadiendo que "da la impresión de que se tiene poca esperanza de resolverlo pronto". No obstante, ha dicho que habrá habido "muchos criterios que yo no tengo o datos, que yo no tengo, para poder opinar con consistencia sobre si era necesario llegar hasta mayo o se podía plantear de otra manera".

Asimismo, De la Torre ha incidido en que "lo importante", y "es lo que me planteo, es cómo nosotros desde aquí podemos colaborar para que las cosas vayan lo mejor posible. Eso es lo que me importa, me interesa, y ahí estaré siempre con lealtad y espíritu de colaboración", ha concluido.