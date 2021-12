El alcalde de Málaga, sobre su candidatura en 2023: "En estos momentos mi compromiso es cumplir 4 años de manera más eficaz"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha pronunciado este martes sobre la posibilidad de volver a liderar la candidatura del PP a la Alcaldía en las elecciones municipales del año 2023, tal y como le ha pedido el partido provincial, pero ha dejado claro que "no he estado en esa reflexión" que ha dicho hará y dará la respuesta "cuando llegue el momento".

Es más, ha incidido en que "hoy, en estos momentos, debo estar dedicándome a esta cuestión que es mi compromiso de cumplir estos cuatro años de la manera más brillante posible, más eficaz posible, para el bien de Málaga, para el progreso de Málaga; en eso estoy", ha defendido.

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas sobre que el PP de Málaga, como adelantó a Europa Press el presidente provincial, Elías Bendodo, haya pedido ya a De la Torre que de nuevo sea su candidato a la Alcaldía de la capital en 2023.

De igual modo, De la Torre ha recordado que siempre que se le ha preguntado por ello ha contestado que "estoy en lo que estoy, que es en la gestión, ahora en este acto, luego en Puerto de la Torre... hay distintos momentos a lo largo de estos días, inclusive en la Navidad, de trabajo, de tarea, y en objetivos que tenemos inmediatos y a medio plazo, etcétera".

"Y a ello dedico mi esfuerzo -ha continuado- y de verdad que no he estado en esa reflexión que se me pide, la haré, porque sé que hay que hacerla cuando llegue el momento y daré mi respuesta, como es natural".

Por ello, ha afirmado que, por ahora, y mientras tanto, "mi respeto, gratitud y afecto a quienes me plantean ese tema -de volver a ser candidato a las próximas municipales- pero creo que hoy, en estos momentos, debo estar dedicándome a esta cuestión, que es mi compromiso de cumplir estos cuatro años de la manera más brillante posible, más eficaz posible para el bien de Málaga, para el progreso de Málaga, en eso estoy".

Cuestionado, en concreto, por si le ha gustado que se haya conocido ese ofrecimiento, De la Torre ha explicado que "ni me gusta ni me disgusta, quiero decir, es un tema en el cual no hay un sentimiento de decir me guste o no" y sobre si tiene una fecha concreta para tomar la decisión ha afirmado que no: "Hoy no toca, estamos aun en 2021, y estamos hablando de unas elecciones que son en 2023, a la mitad".

"No voy a decir en qué momento porque no lo tengo planificado, planteado de esa manera calculada, lo más mínimo. Será de una manera sincera, espontánea, en el sentido de que no es un calculo de fechas; sino que ahora estoy, es lo que me pide el cuerpo, trabajar, en lo que estoy, no pensar en lo que va a pasar de aquí a año y medio, lo digo sinceramente", ha abundado.

"Siempre hablo de compromiso de cuatro años y de cumplirlos"

De igual modo, sobre qué condiciones deben darse para volver o no a presentarse, como él siempre ha defendido de ofrecimiento del partido, que ya se ha realizado; así como detectar el cariño de los malagueños, entre otros, De la Torre ha incidido en que "hablo de cariño de los malagueños, de tener ilusión y proyectos, todo eso existe, es cierto, pero hay otra condición" aludiendo a que "siempre he tratado de hablar de compromiso de cuatro años y de cumplirlos".

"Es una de las cuestiones que también tengo que valorar, que tenga esa sensación de fuerza, de impulso, de decir me comprometo a estar y estar cuatro años", ha incidido. Así, ha dicho que "de alguna forma" es sentirse capaz de aguantar todo el mandato siguiente, "es obvio, siempre lo he hecho, y me he planteado esos términos, han sido mis palabras de compromiso y lo he cumplido".

"Ahora estoy en lo que estoy, que es cumplir estos cuatro años que estamos, hemos pasado el ecuador hace pocos meses y queda tarea. Estoy tratando de hacer lo mejor posible el tiempo que queda de este mandato", ha afirmado el regidor 'popular'.

Por último, sobre qué les dice a su equipo en este momento, De la Torre ha asegurado que "son gente formidable, que les quiero mucho, que les aprecio mucho, que les valoro mucho, que me siento encantado de estar con ellos... hacemos un equipo muy cohesionado, creo que todos están haciendo una tarea magnífica".

Además, ha dejado claro que conseguir que Málaga sea sede de la Expo 2027, una apuesta personal de De la Torre, no tiene por qué influir en su decisión: "No entro en ese análisis porque no sé esas fechas cuándo son... en cualquier caso, no hay una relación causa-efecto en ese tema, no tiene por qué haberla, es un proyecto muy bonito, ilusionante, hay más proyectos para los próximos años, este es uno de ellos".

Es más, ha recordado que una vez se ha propuesto como candidata a la ciudad, "ahora hay que ganar, tenemos una competición con otras ciudades, países, y en esa competición unidos Gobierno de España, el andaluz, y nosotros tenemos que ganar a otras".