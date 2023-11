El alcalde de Málaga abre la puerta a comprar al Puerto los suelos del Auditorio

El proyecto del mandato para el Ayuntamiento es, sin duda, el Auditorio de Málaga. Pero sigue enrocado en la difícil situación de necesitar la voluntad de varios actores y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiere que estos sean públicos y privados que colaboren en un consorcio que aún no está creado. Junta, Diputación y Consistorio ya han afirmado que estarán y piden que el Gobierno, vía Ministerio de Cultura, también meta el hombro.

El segundo de los temas a cerrar es el suelo sobre el que se construirá la infraestructura. En 2004, vía convenio con el entonces Ministerio de Fomento, se acordó la cesión de una parcela en el Muelle de San Andrés que parece ser la reservada al mismo. Pero con la llegada de la crisis y la extinción del antiguo consorcio, el Puerto lo ocupó para fines logísticos. Y será necesario compensarle, bien vía permuta, bien, y esto es una posibilidad que ha deslizado este martes el alcalde, vía compra directa de los suelos.

Cuando todo parecía indicar que Puerto y Ayuntamiento sólo tendrían que acordar cuál sería el suelo logístico a permutar –a la Autoridad Portuaria parecía gustarle uno en Los Prados, por su cercanía– este martes De la Torre abrió la segunda vía para el Auditorio: "Estamos negociando cómo adquirir ese suelo, bien por pago, bien por permuta", ha dicho, a la vez que decía que no ha cuantificado aún la compensación económica, "en 2004 la ministra valoró el suelo en 18 millones, hoy no vale eso, es más".

A la vez que apuntaba que si están "en condiciones de afrontar el proyecto es por la receptividad de algunos privados de aportar". En este sentido ha subrayado que tenía cerrados los apoyos de "Unicaja y Mayoral para aportar un 10% del presupuesto [que entonces se calculaba en 100 millones, pero que con la inflación ha subido "por encima de los 120 millones"]", además de otras entidades que no ha querido anunciar "porque no estaban cerradas en firme".

De la Torre ha continuado explicando que hay quien no ve con buenos ojos que entren los privados en un consorcio de este tipo, "yo no lo veo inconveniente, no van a ganar un duro, vienen a perderlo. su beneficio es en imagen, no se van a repartir dividendos, en caso de que se ganase dinero se reinvertiría en música, pero sería el primero de este tipo en el mundo que diese beneficios".

No ha puesto fecha para que este consorcio esté cerrado, "espero que a mediados de 2024, pero por mi experiencia estas negociaciones son complicadas", ha apuntado el regidor, que ha pedido que el Gobierno "tome parte, debería ser el principal motor". En este sentido ha recordado que desde la administración central ha financiado por completo otros auditorios como los de Murcia o Valencia. Además, ha indicado que las obras durarían cinco, seis o siete años.