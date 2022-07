El alcalde de Málaga critica que patronos de la Fundación Unicaja bloquearon una reunión clave

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha criticado este martes a los patronos de la Fundación Unicaja que este lunes bloquearon un patronato de esta entidad clave para el futuro de Unicaja Banco, de la que es su principal accionista, por falta de quorum, censura que también ha llegado desde Ciudadanos.

El patronato de esa fundación no pudo celebrar este lunes la reunión por no alcanzarse el número mínimo de patronos asistentes y fuentes financieras aseguraron a EFE que se trató de una maniobra del expresidente de la entidad Braulio Medel.

De la Torre ha asegurado que todos los patronos de la fundación deben tener en cuenta que su nuevo presidente, José Manuel Domínguez, fue recibido con "gran consenso político y ciudadano y ese consenso debe influir en la postura de los patronos para facilitar su gestión".

Se refería a la labor para que "Unicaja Banco no desconecte del territorio donde nació", tras recordar que, aunque hoy engloba a Liberbank tras una fusión, Unicaja era la entidad más potente -con el 60 por ciento- que dio lugar a aquella operación por absorción de la otra.

El alcalde ha añadido que esa estrategia de Domínguez "no debe encontrar más que apoyo de todos los patronos y no obstáculos o ausencias en reuniones y, por tanto, bloquear una reunión porque no hay quorum" y que "ese no es ese el camino que deben tener los patronos cuando ha habido consenso" en torno al nuevo presidente.

Francisco de la Torre ha señalado que se espera de José Manuel Domínguez que "cambie absolutamente" la estrategia de su antecesor, Braulio Medel, que tantas criticas suscitó. Pide a los patronos "sentido de responsabilidad, de fidelidad al compromiso, que adquieren cuando son nombrados, para entidad que es la Unicaja Banco de siempre, que no puede ser desnaturalizada por esa alianza que hizo la fundación antes, con Medel al frente, con Liberbank, que era la entidad débil, que tenia algunos problemas".

Por su parte, la concejala de Ciudadanos en Málaga, Noelia Losada, ha calificado lo ocurrido de "maniobras torticeras", al tiempo que ha destacado el prestigio de Domínguez y el consenso generado.

Cree que "no puede ser que núcleos de poder anteriores quieran seguir conservando este poder con este tipo de maniobras nada estéticas, pero sobre todo nada útiles" y resalta que se trata de que la entidad "vuelva a tener su seno de poder donde siempre lo tuvo que tener, que es en Unicaja".

Fuentes financieras aseguran que patronos de la Fundación Unicaja próximos a Braulio Medel, y otros afines al PSOE no participaron finalmente en un patronato extraordinario tras conocer el orden del día y pese a que inicialmente -cuando se les consultó- tenían, al parecer, disponibilidad para asistir.

La Fundación Unicaja pretendía recomendar que se incluyera en la comisión de nombramientos de Unicaja Banco -que debe adoptar importantes decisiones futuras sobre su cúpula- al consejero dominical en representación de la fundación Juan Fraile, en virtud de su experiencia y conocimientos.

Durante la crisis que ha sacudido en los últimos meses a la Fundación Unicaja surgieron críticas sobre el supuesto alineamiento de los consejeros de esta entidad en Unicaja Banco con los procedentes de la antigua Liberbank y de alterar con ello el reparto de poder interno, que dio mayoría al bloque original de Unicaja.

Detrás de tal alineamiento se apuntaba la mano de Medel

Las fuentes aseguran que se mantiene una alianza entre los próximos a Braulio Medel y los afines al PSOE, pese a que Medel dimitió el pasado 14 de junio como presidente de la Fundación Bancaria Unicaja.

Se marchó después de que el Protectorado de Fundaciones Bancarias, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, expresara sus serias dudas de que concurrieran la necesaria idoneidad y honorabilidad comercial y profesional en Braulio Medel para desempeñar sus funciones.