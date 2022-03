El alcalde de Málaga "espera que no se vuelva a repetir" el cruce de declaraciones entre el PP y Cs

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha salido al paso tras el cruce de declaraciones de este jueves entre Elisa Pérez de Siles, portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Málaga, y Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos y sostén necesario para la aritmética que garantice la gobernabilidad en el Consistorio.

De la Torre ha asegurado que espera "que no se vuelvan a repetir" las declaraciones en el tono en que ocurrieron en la Comisión de Pleno del Ayuntamiento de Málaga. En caso de que volviesen a producirse el regidor ha admitido que podría hablarse de que estaría "en cuestión la estabilidad de la ciudad y en ese caso no tendría sentido mantener el acuerdo de coalición".

A esto ha añadido que la "estabilidad y la lealtad siempre deben estar en ambos grupos en el gobierno de coalición", lanzando un mensaje a Losada en la misma dirección que apuntaba este Jueves Pérez de Siles. Además, siguiendo la línea de la portavoz popular, aseguraba que su grupo había mantenido la lealtad al acuerdo y su responsabilidad en las áreas de Cultura y Deportes y en Teatinos.

"Esperamos que haya la misma lealtad por su parte", ha sentenciado el regidor. Tras ser preguntado por los periodistas si no la está habiendo en este momento, De la Torre ha emitido un críptico "usted verá tras lo ocurrido ayer (por este jueves) en la Comisión de Pleno".

Pese a que ha tenido lugar la Junta de Gobierno la mañana de este viernes, el alcalde ha asegurado no haber hablado con Noelia Losada de este asunto, "no hemos tenido tiempo para ello". Tras ello ha defendido las declaraciones de la portavoz de su grupo "yo las entiendo muy normales".

Acusación de "bipolaridad" a Losada

Hay que recordar que Elisa Pérez de Siles habló de "bipolaridad" por parte de Losada, sintiendo que no sabían en qué momento actuaba como equipo de Gobierno y en cuál como oposición, pidiéndole a la representate de Cs que "diga si da por roto el acuerdo de cogobierno, porque si entiende que no es gobierno tendrá que ser oposición, pero no se puede ser juez y parte".

Además, acusó a Losada de estar llevando una estrategia de "desestabilización del equipo de Gobierno y de la persona del alcalde, tanto ella como sus asesores". Pese a ello, aseguró que la intención de los populares es mantener el acuerdo de cogobierno, instando a que se cumpla de manera leal, "como lo hace Juan Marín en la Junta de Andalucía, centrándose en la gestión". Los populares entienden que esta actitud que viene llevando Losada "como teniente de alcalde que es, incluso" se viene a ver como una caja de Schrödinger en la que nunca saben si forma parte del equipo de gobierno o no.

Noelia Losada aseguró que la "honestidad de Ciudadanos con nuestros votantes y los malagueños es máxima. Siempre Ciudadanos ha demostrado ser el socio más confiable que existe". A lo que ha añadido que las discrepancias que tenemos "en algunos enfoques son producto de que somos partidos diferentes".