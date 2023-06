El alcalde de Málaga insiste en buscar mecanismos y horarios para que actos de cruceros no produzcan molestias a vecinos

El alcalde de Málaga en funciones, Francisco de la Torre, ha insistido este jueves en buscar "mecanismos y horarios" para no producir "molestias" a los vecinos como lo que ocurrió la pasada noche cuando los vecinos se sobresaltaron por el ruido de fuegos artificiales lanzados desde un crucero.

Precisamente, este jueves ya se ha pronunciado el regidor en funciones en un mensaje en redes sociales, donde precisó que "entiendo y comparto el malestar y las quejas por el ruido que hicieron anoche fuegos artificiales lanzados desde un crucero".

Ha explicado que "no lo autoriza el Ayuntamiento de Málaga, pero voy a dirigirme a la Autoridad Portuaria y Subdelegación del Gobierno para que, unidos, evitemos molestias en ese horario, más aún entre semana".

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha incidido en que "no somos los que autorizamos ese tipo de fuegos artificiales", pero ha explicado que desde la cuenta oficial del Ayuntamiento en Twitter, comunicaron "una información sobre esos fuegos para que hubiera máxima información".

No obstante, ha precisado que "la clave" está en que "se trate de convencer a las navieras por parte de Málaga Port y la Subdelegación para que no tenga lugar a esas horas". "Creo que eso se puede hacer horas anteriores, antes de que llegue el momento de salir", pero "a unas horas más normales", que "no suponga un sobresalto para la gente". "No estamos nada de acuerdo en los horarios", ha dicho, insistiendo en el escrito "para que otra vez, que seguro que habrá algún otro buque que sea la primera vez que llegue a Málaga, no se repita".

Al respecto, ha agregado que "no quiere decir que no lo recibamos", pero que "eso se compensa con la cercanía, el cariño de las autoridades que la atiendan a los responsables de la naviera y del buque". "Lo civilizado es que eso tenga lugar a unas horas más normales y con un sonido bajito, que hay formas de hacer los fuegos que sean más o menos sonoros", aunque tendría que verse también el problema de la luz.

En cualquier caso, ha sostenido De la Torre, "buscar mecanismos y horarios en los cuales no produzca sobresalto y la molestia que ha producido en este caso".

El buque Marella Voyager se bautizó este miércoles en Málaga y, como colofón final, la compañía británica lanzó fuegos artificiales sobre las 23.59 horas, antes de partir hacia su próximo destino, según informaron desde la Autoridad Portuaria. El buque partió tras dos días en el Puerto de Málaga.

Los malagueños se sobresaltaron a medianoche cuando escucharon el ruido que se prolongó durante varios minutos, y que resultó ser los fuegos artificiales que despedían al buque y que se escucharon desde diversos puntos de la ciudad.

No será el único bautismo en el Puerto de Málaga esta semana ya que también está previsto el 3 de junio el del buque 'Scenic Eclipse II', una embarcación que visitó por primera vez el Puerto de Málaga el pasado mes de abril, como preludio del bautismo que va tener lugar el próximo sábado en la Terminal del Palmeral, tras una serie de travesías de exploración por destinos mediterráneos.