“El alcalde de Málaga no para de pensar en la ciudad, a tiempo completo”

Ni el haber sido sometido a una intervención quirúrgica que ha permitido curar una pequeña lesión cerebral sufrida días atrás parece abrir una puerta a la duda en la cabeza de Francisco de la Torre. Cuando muy posiblemente cualquier otro hubiese asumido lo ocurrido como un punto de inflexión tras veinte años al frente de la Alcaldía de Málaga y una aún más prolija trayectoria política, el regidor mantiene firme su intención de concluir el mandato con la vara de mando en sus manos.

"No tiene ninguna duda; no para de pensar en la ciudad, a tiempo completo", afirma un estrecho colaborador de De la Torre, cuya evolución sanitaria, de acuerdo con los últimos partes médicos, es más que satisfactoria. De acuerdo con la información aportada por el doctor Miguel Ángel Arráez, quien encabeza el equipo del Hospital Regional de Málaga que está atendiéndole, el resultado de la prueba practicada es "muy satisfactorio", siendo "muy buena" su "evolución general y neurológica".

Pero uno de los interrogantes que suscita lo ocurrido en estos días se vincula necesariamente con el futuro inmediato de la Alcaldía, que ahora ostenta de manera accidental la primera teniente de alcalde, Susana Carillo. Aunque por el devenir de los acontecimientos y la personalidad del mandatario local, no parece que este estado se vaya a extender mucho en el tiempo.

"Para cualquiera hubiese supuesto un momento de reflexión sobre la salud, sobre el futuro; lo que pasa es que el alcalde tiene muy claro que su vida es esto, que su proyecto es ser alcalde. Alguien con esa edad puede pensar en hacer un viaje alrededor del mundo, o alguna hobby, pero desde el punto de vista del alcalde, conforme a lo que él traslada, es que su proyecto de futuro es ser alcalde", comenta un alto cargo municipal, quien llega a ironizar: "Si algún día tiene tiempo quiere ser alcalde". Otra persona de su equipo opinaba de manera parecida: "Encuentro al alcalde muy bien, y si su evolución continúa siendo tan favorable, no creo que, conociéndole como lo conocemos, se plantee dejar la Alcaldía".

"El alcalde tiene muy claro que su vida es esto, que su proyecto es ser alcalde"

En conclusión, "en ningún momento se le ha pasado por la cabeza cosa distinta a eso". Y eso, necesariamente, lleva a pensar en su compromiso de acabar el presente mandato municipal, el sexto en su larga trayectoria. Tal es la convicción de De la Torre que, según esta misma fuente, al poco de salir de la operación, "ya estaba activo a través de los distintos teléfonos que tiene a su alcance".

Pensando en lo que podía ocurrir, el regidor no tiene su teléfono personal, pero siempre cabe hacer uso del de los familiares que se encuentran junto a él en el hospital. "Me consta que llamó a mucha gente, a concejales y no concejales, y se estuvo preocupando por los temas de la ciudad", dice esta fuente.

El Ayuntamiento celebrará Pleno extraordinario A pesar de la doble adversidad que supone para la normalidad de la Casona del Parque la actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus y la baja actual del alcalde, Francisco de la Torre, su actividad se mantiene. De hecho, a la espera de que se concrete en una próxima reunión de la Junta de Portavoces, todo hace indicar que este jueves se celebre vía telemática un Pleno extraordinario. La finalidad del mismo es doble. De un lado, acordar de manera precisa la puesta en marcha del procedimiento para el nombramiento de un nuevo secretario general del Ayuntamiento, debido a la jubilación del actual responsable de este puesto, Venancio Gutiérrez. El segundo asunto tiene que ver con Limasa. O mejor dicho con la nueva empresa cien por cien pública que llegado el momento asumirá la gestión directa del servicio de limpieza y recogida de basuras en la capital. En concreto, lo que deberá ser objeto de análisis es la necesidad de precisar que a pesar del actual estado de alarma, los plazos marcados tras el acuerdo plenario para la constitución y creación de Limpieza de Málaga siguen avanzando, sin que los mismos se vean afectados por la situación administrativa derivada de la pandemia. Lo que sí parece claro es que los tiempos manejados para que esta sociedad municipal empiece a trabajar se irán más allá del mes de mayo.

La posición de la familia, refrendada de manera muy particular por su mujer, Rosa Francia, es la de que De la Torre dé un paso al lado. ¿Lo hará? Quienes trabajan de manera estrecha con él en el día a día de la Casona del Parque lo dudan. De hecho, recuerdan que lo que ahora traslada su esposa es algo que ya puso sobre la mesa antes de las anteriores elecciones municipales, cuando le desaconsejó que volviese a concurrir. Al final lo hizo. "Es comprensible su preocupación, pero la mentalidad de su marido va por otros derroteros", apuntan las fuentes.

Lejos de lo que pudiera pensarse, las fuentes son claras al indicar que durante el confinamiento el trabajo del alcalde ha sido incluso mayor que en el escenario anterior. "Desde el punto de vista psicológico, cuanto más mayor es el cambio de hábitos peor para la persona", sostiene una de estas fuentes, quien subraya el hecho de que De la Torre estaba acostumbrado a "tener una actividad cada media hora".

"Durante el confinamiento ha llamado a todos los concejales y a todos los trabajadores que habían dado positivo; eso le ha supuesto una sobrecarga de trabajo enorme"

¿Ha cambiado ese frenesí? Sí en lo concerniente a su papel representativo, pero no en la intensidad de cada jornada de trabajo en casa, en la que la conversación directa ha sido sustituida por videoconferencias y mucho teléfono. Un ejemplo elocuente. "Cuando terminaba las videoconferencias llamaba a todos y cada uno de los concejales, a todos y cada uno de los trabajadores que por unas u otras circunstancias habían dado positivo, a aquellos que estaban ingresados; ha llamado personalmente a todo el mundo y eso le ha supuesto una sobrecarga de trabajo enorme", destacan.

La ausencia temporal del regidor en la nueva agenda municipal no parece haber alterado el funcionamiento del equipo de gobierno. Según relatan, se mantiene una videoconferencia diaria en la que se abordan los asuntos principales relacionados, esencialmente, con el coronavirus. Y de ello tiene conocimiento el mandatario local en su habitación. "Los concejales están siendo muy disciplinados, están como si estuviese él", apunta una de las fuentes consultadas, quien completa el mensaje con una frase: "Estamos siguiendo sus enseñanzas".