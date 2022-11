El alcalde de Málaga no da prioridad al Metro al PTA

El metro al PTA ha dejado de ser una prioridad para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Tampoco aparece en el horizonte de la Junta de Andalucía. De la Torre descarta su urgencia en este momento, ante el descenso de flujo de los accesos al parque tecnológico. El Grupo Municipal Ciudadanos ha recordado la necesidad de acometer este proyecto y pedirá este jueves que se incluya en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023.

De la Torre ha restado importancia a la conexión, sin descartarla, señalando que hay otras más urgentes. En este sentido ha recordado que la línea de la EMT (los autobuses públicos) que conectan con la tecnópolis han descendido "un 30%" su uso. Esto, asegura, se debe a la tendencia al teletrabajo "que ha venido para quedarse" que haría que las oficinas se hayan descongestionado. Por otra parte, ha apuntado a la mejora de los accesos por carretera. Ambos factores, en conjunto, son los que condicionan la decisión, "si no tuviéramos estos factores, tendríamos otra postura".

Noelia Losada se ha mostrado especialmente beligerante con la postura de los populares, tanto en la Junta como en el Ayuntamiento. "Ha sido una decepción que en los Presupuestos se excluya una obra tantas veces aprobada en el Pleno del Ayuntamiento", ha afirmado. Este 'olvido' se ve incrementado debido a que "el Gobierno andaluz solo prevé unos estudios en su dibujo estratégico hasta 2030", ha criticado Losada.

Para Losada, la Junta debería "incluir la redacción del proyecto del metro en superficie al PTA en los presupuestos de 2023 detrayendo esta cantidad, si es preciso, de la destinada al intercambiador modal de Vialia". Para los estudios necesarios de esta infraestructura, la Junta reserva 1,4 millones de euros.

La edil naranja ha recordado que Juanma Moreno, en la campaña de 2018, declaró que se trata de una obra "sencilla y barata", comprometiéndose a que en "tres años será una realidad si soy presidente". Una vez elegido, el plan se olvidó en un cajón durante la pasada legislatura, en la que gobernó, precisamente, con la formación naranja en coalición.

"En Ciudadanos entendemos la complejidad de cumplir con los plazos en obra pública, pero no entendemos el descarte de este proyecto, muy demandado por los responsables del Parque Tecnológico, que proyecta 50.000 trabajadores a medio plazo", han señalado.

Sin embargo, valoran la inclusión de las plataformas reservadas para la mejora de la capacidad en la entrada a Málaga desde la Universidad y el PTA, pero apuntan que este es un "proyecto estratégico para la ciudad". El presidente de la tecnópolis, Felipe Romera, viene pidiendo la llegada del suburbano a la zona de oficinas de manera insistente desde hace años.

Movilidad sostenible

El alcalde, que presentó este miércoles parte del proyecto del Plan Málaga Litoral –que se basa en la apuesta por la movilidad sostenible– ha diferenciado ambos proyectos, señalando que uno de ellos apuntala la movilidad metropolitana y favorece la conexión sostenible con el resto de localidades del entorno, facilitando la intermodalidad entre distintos modos de transporte 'verdes'.

"Hay que ver la necesidad o no de llevar el metro al PTA, estamos a favor de que se hagan estudios al respecto", ha señalado el alcalde. "No lo descartamos, pero los datos apuntan a que no es necesario".

Campanillas

Losada no concuerda con esta postura, al asegurar que no sólo es el PTA el que se beneficiaría de esta infraestructura, sino también todo el entorno de Campanillas, una zona en expansión. "La importancia que está tomando Campanillas ya no es una cosa que se pueda poner en duda o que se sospeche, es toda una realidad". Además, también ha tenido en cuenta la posible Expo 27 que se proyecta en las proximidades.

En este sentido, la ampliación del suburbano se plantea de cara a albergar el evento internacional, pero no es lo suficientemente extensa como para aproximarse a la tecnópolis, tal y como solicita Losada.

Cabe recordar que en el Plan de Infraestructuras de la Junta de Andalucía de cara a 2030, el suburbano de Málaga no sale especialmente bien parada en la comparativa con Sevilla. Si bien es cierto que se dibujan 156 millones de euros para la ampliación hasta el Hospital Civil –cuya financiación está asegurada por el Banco Europeo de Inversiones– queda muy en segundo plano cuando se compara con los más de 1.400 euros que ya se contemplan para el ramal de la Línea 3