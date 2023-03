El alcalde de Málaga arremete contra la propuesta de vivienda del PSOE: “Si no dicen dónde las van a hacer y cómo, es humo impresentable”

La batalla por las municipales está en la vivienda. Queda claro después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, haya convocado una rueda de prensa municipal para anunciar que se va a aprobar el Plan de Vivienda 2023-2027, que ya se presentó en el Ayuntamiento, e informar sobre la adjudicación de 84 viviendas de VPO en alquiler que se están promoviendo en un 80% municipalmente en el sector Universidad y atacar la propuesta del PSOE: "ahora mismo es una venta impresentable de humo".

"Me parece muy interesante que en estos momentos de convocatoria electoral la ciudadanía tenga información realista, no venta de humo", ha avanzado el alcalde después de explicar que el Plan de Vivienda "hecho por expertos y arquitectos" se aprobará este jueves 16 de marzo en el Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y que en el hay suelo para 8.900 viviendas, de las que 4.100 son de VPO.

En las cuentas del alcalde ha sumado estas 8.900 viviendas a 4.700 ayudas al alquiler que promueve el IMV "con lo que se podría ayudar a 13.600 familias". Lo cierto es que el plan señala que la ciudad necesitará la construcción de esos pisos, pero el Ayuntamiento sólo financia el 6% del total y de las 4.800 que señala que deberían levantar las privadas, no tienen por qué hacerse –o podrían construirse en mayor número, dependerá de las promotoras– ni tampoco tendrán que ir destinadas a familias, ya que podrían adquirirlas fondos o destinarse al alquiler turístico.

Refiriéndose al Plan Municipal de Vivienda y la adjudicación de estas 84 viviendas que saldrán en régimen de alquiler el alcalde ha sacado pecho por su gestión, "esto es hablar en términos de verdad, no de mentiras, de lo que se quiere hacer, pero demostrar lo que queremos y se puede hacer" en una clara alusión a la propuesta del candidato socialista a la Alcaldía, Dani Pérez, para poner en carga 10.000 viviendas de VPO en cuatro años con un precio máximo de 150.000 euros y de tres habitaciones.

"Para que las cosas tengan credibilidad deben darse detalles, que haya suelo disponible, financiación, hablar con las promotoras...; ese plan tiene unos cimientos blandos, inexistentes, no se sostiene en pie y deja sin abordar el tema del alquiler", ha atizado el alcalde.

Al Ministerio de Vivienda, "que no pierdan el tiempo"

También se ha acordado de la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, que estuvo este domingo en Málaga en un acto de partido avalando la propuesta socialista. "No sé si la ministra está respaldando un plan que se cae solo, porque no tiene suelo, a lo mejor creía que eso respondía a un estudio; pero no hay estudio", ha señalado De la Torre preguntado por los periodistas.

El regidor no se ha olvidado para dejar un recado al Ministerio, "en el Plan [Municipal de Vivienda 2023-2027] está incluida la vivienda de Sepes, por eso es importante que no pierdan el tiempo en cosas que no tiene consistencia", en referencia al sector en el que se proyectan más de 1.300 viviendas propiedad del Gobierno, "gracias a que el Ayuntamiento le vendió el suelo barato", ha incidido el alcalde; y del que quedó desierto el proyecto de urbanización el pasado verano, tras lo que anunciaron que volverían a sacarlo a concurso.

No tuvo oportunidad de hablar de este tema el domingo con la titular de Vivienda, "otros han venido a actos de partido y han aprovechado para tratar temas municipales, no ha sido el caso. Sí lo hemos hablado en otras ocasiones sin venta de humo", ha explicado el alcalde ante preguntas de los periodistas.

Adjudicación de 84 viviendas en Universidad por 10 millones de euros

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga, va a adjudicar, en la próxima sesión del consejo de esta empresa municipal, la obra para la construcción de otras 84 viviendas protegidas en régimen de alquiler a precios asequibles en la parcela R1 del sector Universidad a la UTE formada por 3 empresas malagueñas CFVC Construcciones, Construcciones LASOR y Montajes Industriales CAORZA, por un importe de 10.882.990,31 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses.

Ha indicado el regidor que la financiación de esta promoción parte en un 80% de las arcas municipales, que se complementan en 15% por el Gobierno central y un 5% por el autonómico. Es la segunda vez que el Ayuntamiento licita estas obras, después de que quedase desierta el pasado verano.

Se trata de la quinta promoción dentro de la primera fase del desarrollo de viviendas protegidas que está llevando a cabo el Consistorio en este ámbito y que contará con un total de 476 viviendas (392 actualmente en construcción) destinadas a alquiler. Por su parte, la segunda fase, que incluye 530 viviendas protegidas en alquiler, se encuentra en pleno proceso de licitación el derecho de superficie de 4 parcelas de este ámbito por un plazo de 75 años y a canon cero.

Cabe recordar que la promoción que se desarrolla en el sector Universidad en dos fases suman 1.006 viviendas y en régimen de alquiler con rentas entre los 265 hasta los 625 euros al mes.

La promoción se ejecutará en un bloque de planta baja más 4, en la que se incluyen 84 viviendas (80 de 3 dormitorios y 4 de 2 dormitorios destinadas a personas con movilidad reducida), 136 garajes y 84 trasteros. Asimismo, se proyectan 580 m2 de locales comerciales.