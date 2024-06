El alcalde de Málaga: "La tasa turística servirá para que los trabajadores de los hoteles paguen los alquileres que ahora no pueden"

A pesar de que no hace demasiado que municipios, Junta y el sector aprobaron crear un Observatorio con el que dilucidar los efectos que pueda tener el turismo y por consiguiente si es conveniente aplicar o no una tasa turística, el debate sigue abierto. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha defendido que el impuesto sería positivo en tanto que pretenden reinvertirlo en ayudas al alquiler.

"La tasa turística es buena, servirá para que los trabajadores de los hoteles paguen los alquileres que ahora no pueden", ha asegurado el regidor después de afirmar que tenía conocimiento de que muchos empresarios del sector turístico encontraban dificultades para contratar porque sus posibles empleados no podían acceder a una vivienda asequible. "Es un círculo virtuoso", ha añadido.

Del observatorio que han acordado crear –un observatorio que estudie sobre un tema suele ser la herramienta más útil si lo que se pretende es aplazar el debate sobre ese asunto– también se ha referido el alcalde, que cree que llegará a la conclusión de que "es positiva".

"La tasa nos daría recursos para invertir en turismo de calidad", ha asegurado, añadiendo su convencimiento a que no sería "disuasoria". También ha añadido el regidor que no afecta de la misma manera el paso del visitante del turismo de playa "que suele quedarse en el hotel y los alrededores" que el de ciudad, que sí hace un uso más intensivo de la urbe y sus servicios.

De la Torre viene manteniendo en el tiempo la postura de que, al menos, sería necesario que los ayuntamientos pudieran decidir y tener las herramientas por ellos mismos sobre si imponer esa tasa o no.

En la reunión del pasado mes de mayo en la que se decidió crear este Observatorio, el consejero de Cultura de la Junta, Arturo Bernal, concluyó que "nos parece prematuro hablar de un impuesto sin saber cuáles son sus impactos".

José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) reconoció que hay pluralidad de sensaciones y pareceres entre los alcaldes andaluces, aseguró que los consistorios fueron "escuchados y atendidos" en materia turística durante la reunión mantenida en mayo en la capital malagueña, justificado así su desestimación a implementar de manera inminente una tasa turística. "Entendemos que cualquier decisión podría tener unos efectos no deseados si no lo hacemos bien". También puso en valor el nacimiento de la nueva estructura encargada de recopilar información sobre el sector para poner coto a fenómenos derivados como el de la vivienda turística, la gentrificación y el "turismo de borrachera". "Genera una imagen que no es la que queremos y también indirectamente es un sobrecoste de los servicios públicos", añadió.