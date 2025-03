El alcalde de Málaga: "Las torres de Martiricos están planteadas para que también dinamicen La Palmilla"

Francisco de la Torre (82 años) está a punto de cumplir un cuarto de siglo al frente de la Alcaldía de Málaga. En estos casi 25 años han cambiado muchas cosas en Málaga. Llegaron la cultura o la tecnología, pero también el turismo de masas y los graves problemas de vivienda. Estos –por separado, pero también cuando se juntan en viviendas turísticas– son los asuntos que, dice, ocupan más parte de su tiempo. Otros proyectos se mantienen casi en el mismo punto, como el Guadalmedina. El regidor atiende a Málaga Hoy en dos momentos distintos, el primero, el lunes, en su despacho y entre dos eventos, apretadísima agenda. El segundo, en la Peña El Palustre, en El Palo, donde después estará de visita. "Alcalde, está usted igual que siempre", le dice una vecina, "tengo una foto con usted en casa y está igual", casi le sonroja. De la Torre la anima a hacer deporte, "a cierta edad hay que hacerlo en el agua, donde no pesas, es como si levitases".

Pregunta.Le llevamos a El Palo, pero la oposición le critica mucho, dice que no es usted el alcalde de los barrios.

Respuesta.Todo lo que hacemos en Málaga desde el Ayuntamiento es para los barrios. Hay más de 200 barrios en la ciudad de Málaga, para ellos trabajamos en todos los sentidos. El transporte público, las zonas verdes, los 400 parques infantiles, hasta los equipamientos culturales son para los barrios, porque la gente vive en los barrios. También el Auditorio, que estamos pendiente de que el Ministerio de Cultura nos conteste. Que no es solo para Málaga, también para la provincia y para Andalucía.

P.Mencionando el Auditorio, no sé si pudo hablar con María Jesús Montero la semana pasada acerca de la financiación.

R.Hablé con ella, sí. Simplemente, se lo recordé y me dijo: "Cuando te he visto ya sabía lo que me ibas a decir". Le gasté una broma, le dije que le iba a regalar una foto para que cuando la vea se acuerde. Aparte de acordarse tiene que resolverlo. Ella y el ministro de Cultura. Estoy pendiente de que me dé una cita.

P.Están pendientes el proyecto actualizado y la propuesta de gestión, ¿no?

R.Ya se ha terminado el proyecto actualizado. Se ha quedado en 205 millones, creo recordar, con los ajustes que ha hecho Urbanismo. No eran ajustes de abaratamiento, sino de algún aspecto técnico. Pero el proyecto lo doy por finalizado. Tenemos la parcela que hemos comprado y en la gestión estamos estudiando fórmulas que nos permitan fundamentar la parte de patrocinio privado. La gestión la tengo clarísima: va a servir para la oferta cultural, todo lo que es música y danza va a estar ahí. Pero además, también habrá acontecimientos congresuales y reuniones de empresas, como hace el Euskalduna de Bilbao, para tener un equilibrio de cuentas, complementando al Palacio de Ferias actual, que también tendrá su ampliación.

P.Volviendo a El Palo y los barrios. Cada vez se ven más pisos turísticos fuera del centro. Y muchos de los barrios ya sobrepasan ese 8% que marcaron como límite. AVVAPro, la asociación de vivienda turística, ha alegado contra la regulación que pusieron en marcha.

R.Era necesaria y la hicimos cuando tuvimos margen para hacerla, en febrero del año pasado. Creo que es adecuada. Han podido faltar regulaciones nacionales y autonómicas y coordinación entre el Gobierno central y la autonomía. Lo primero es que el turismo es una herramienta económica formidable para la economía en España, Andalucía y Málaga. Dicho eso, siempre he sostenido que hay crecer en calidad y no en cantidad. Y no es incompatible la calidad con la vivienda turística. Pero también busco que genere máximo empleo de calidad y un hotel genera más empleo que las viviendas turísticas. Respecto a las viviendas turísticas, ahora queremos tener la estadística más precisa posible de viviendas turísticas, cuántas están en plataformas. De todas maneras, hemos conseguido frenar el crecimiento, ha habido un descenso en los registros. E iremos resolviendo las alegaciones que planteen.

P.¿Qué hay de la tasa o el impuesto turístico que plantea?

R.La asociación también han apoyado lo que he pedido al Gobierno que es la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que podamos poner los ayuntamientos que lo consideremos oportuno, un impuesto a la pernoctación en vivienda turística para que los tres o cuatro euros que pague el turista, que lo pagará encantado porque va a ahorrar más en relación con el hotel. Y con esos recursos poder subvencionar el alquiler a familias en situación económica difícil. La vivienda turística nos ha apoyado porque sabe que hay una problemática que no está provocada por ellos, sino porque no hay un marco legal regulatorio del alquiler de larga temporada que dé seguridad al propietario de que puede alquilar y cobrar.

P.En el propio estudio que encargan en el Ayuntamiento reconocen que se gana cuatro veces más con el turístico que con la larga estancia. No parece que con esa diferencia de beneficio, por mucha seguridad, el propietario vaya a optar por perder cuatro veces la ganancia.

R.Pues no lo sé. Eso se verá en el futuro cuando haya esa seguridad que me parece esencial que se recupere. En cualquier caso lo que planteo de la Ley de Haciendas Locales [para implantar un impuesto al turista] nos daría un margen estupendo para poder compensar los efectos. Es evidente que el tema del mercado planteado así puede crear una dinámica de decir quiero ir a tener más ingresos. Nosotros con esa cifra [tres o cuatro euros] nos bastaría para una política intensa en materia social. Los impuestos a la pernoctación el turista estoy convencido que lo pagaría encantado. Lo que hay que ver es la manera de que todo eso repercuta en beneficio para la colectividad.

P.Pidió a Urbanismo que estudiase una regulación extra de los pisos turísticos, pero informes internos dicen que no se puede hacer.

R.Estamos modificando el PGOU para la búsqueda de suelos idóneos para la construcción que puedan ser finalistas en pocos años y también para abordar este tema. Lo de la entrada independiente es la primera medida que tomamos, pero no queremos que repercuta en que el bajo comercial sea vivienda turística, queremos que se convierta en vivienda de larga temporada. Si deja de ser comercio para que sea vivienda, ha de serlo en larga temporada, eso es lo que queremos consolidar en el planeamiento.

P.Los expertos en turismo hablan de la mancha de aceite. De que los pisos turísticos han ido expandiéndose desde el centro hasta barrios periféricos, que además son justo los barrios que ustedes ahora plantean que pasen por los fondos EDIL para una mejora de los barrios. ¿Ha pensado alguna medida para contrarrestar este avance de los pisos turísticos en los barrios que planean mejorar?

R.Lo iremos viendo. Lo que queremos es que los habitantes que hay en esos barrios se sientan orgullosos de esa zona, como en general de Málaga. Queremos que los malagueños se sientan orgullosos, no tenemos ninguna intención de que cambie la característica de vivienda para los malagueños hacia la turística. Nuestro objetivo está en ir mejorando el entorno de Málaga, no solamente el municipio de Málaga, que es un municipio atractivo para vivir para los malagueños, pero también lo es para vivir para gente de fuera, sino que hay otros municipios en el entorno que sean atractivos para gente de fuera. No estamos tratando de que los de fuera se instale en esos barrios. Queremos que el carácter dinámico de la ciudad, en turismo o en tecnología, sea beneficioso para un conjunto de territorio más amplio y no genere problemas a la población de Málaga.

P.Alcalde, pero para que Torremolinos, el Valle del Guadalhorce o la zona este de Málaga sea una zona apetecible para vivir lo primero que tiene que haber es un buen transporte público.

R.Es evidente. Es clave que la movilidad esté. Clave. Y por eso tenemos todos que trabajar. El Gobierno central tiene mucho que decir en la movilidad. La autonomía también tiene que decir en la movilidad. Y nosotros también. Estamos estudiando si podemos, inclusive el transporte público local nuestro entrar en otro municipio.

P.Lo anunciaron con Rincón.

R.La Junta tiene que verlo porque es quien tiene el transporte interurbano. Es más fácil que el vecino de Rincón venga ya directamente en autobús, pero claro todo esto cuesta un dinero. La fórmula famosa del Eje Litoral va en esa dirección, igual que los intercambiadores modales o la vía perimetral, la de facilitar el transporte público. Y luego el tren nuevo, como hemos planteado con el estudio que hizo Unicaja para llegar a Marbella y a todos los demás municipios. El que hay ahora tiene un rendimiento mejor que todos los Cercanías que hay en España, por lo tanto, el transporte público es esencial, no queremos que se cree un problema de movilidad y agobio en el transporte privado para los que vienen y para la ciudad que los recibe.

P.Alcalde, ¿hace cuánto que no coge usted un tren de cercanías o un autobús interurbano?

R.No he cogido un tren de cercanías o un autobús interurbano, esa es la realidad. Pero estoy dispuesto a cogerlo si me lo aconseja. No tengo ningún reparo en cogerlo, sé que los precios están bien, igual que el transporte público de Málaga. Pero sé también que el Cercanías está muy agobiado, se hace muy incómodo. Eso sin haberlo cogido lo sé, que merece tener dos niveles para mejorar. Esa sensibilidad la echo de menos en el Gobierno central. Son mejoras que hay que hacer ya. Con el tren a Marbella no se nos debe olvidar que hay que mejorar el actual Cercanías de manera urgente.

P.Se lo decía porque en más de una ocasión ha dicho que no es un problema grave vivir en otras ciudades si hay un buen transporte. Pero es que ahora mismo, como ha reconocido, no es todo lo eficiente que debería ser.

R.Hay que mejorar el tema del Guadalhorce. He planteado que el C2, que tiene menos movimiento, puede utilizarse para el parque tecnológico con la estación de Campanillas. Es una estación que ahora no tiene una conectividad fácil con la autovía, hay que ver cómo puede conectar con un sistema de bicicletas basado en una estación contenedor que se van cargando mientras está ahí puesta. Municipios como Alhaurín el Grande o Coín deberían tener conectividad también con ese tren de Cercanías. Tengo esperanza de que ese tren pueda conectar con la zona residencial del Guadalhorce, que creo que es una zona muy interesante para vivir.

P.Hablábamos del empleo tecnológico, de las dificultades de llegar al PTA. Ahora va a llegar IMEC en 2030, parece. Yo no conduzco y, sin andar media hora, sólo pude ir a su presentación en VTC o taxi.

R.Habrá que extender luego dentro del parque el movimiento de la EMT del bus. Pero en cuanto esté terminado la conectividad que hay entre el primer campus y el segundo campus de la universidad podremos mejorar bastante la conectividad del Metro bus. El Metro llegará a su último destino dentro de la propia universidad y ahí conectar con el bus de la EMT de una manera que mejoremos la frecuencia y mejoremos el servicio que se está dando. Hay también un carril bus-vao establecido en la propia autovía.

P.Para el Centro Nacional de Ciberseguridad se ha formalizado la petición por parte de la Junta.

R.Lo hicimos también nosotros por unanimidad en el Pleno. Sobre todo lo que destaco es que Málaga ofrece una oportunidad para la atracción de talento muy buena, somos una ciudad ganadora. Es difícil que el Gobierno encuentre una ciudad que le sea más útil, que le sirva mejor.

P.Le ha salido un competidor en León.

R.Todos nuestros respetos, pero la capacidad de atracción de Málaga es superior.

P.¿Ha pensado dónde podría ir?

R.Habrá que hablarlo con el Gobierno y ver qué ideas tienen en cuanto a tamaño, a si edificio propio o alquilado... Nuestra disposición para colaborar en esto, como en todo, siempre es máxima.

P.La última vez que le entrevisté me dijo que las torres generan dinamismo, pero que tienen cierto problema para los que no tienen casa. Desde que empezaron a construirse las torres en Martiricos, el precio del alquiler se ha multiplicado por tres, de 8 a 25 euros el metro cuadrado.

R.Es evidente que hay que procurar tener oferta que garantice el alquiler de larga temporada, no sé si eso está sucediendo allí, habría que ver qué ha pasado con las viviendas turísticas en esa zona. Yo creo que lo que se produce con las torres es un dinamismo y una mejora de todo el entorno que puede repercutir en el precio del alquiler, pero también en el precio de venta: a los propietarios se les revalorizan sus viviendas, y los propietarios son más de los que alquilan, porque la proporción de alquiler es baja, estamos en un 12% del parque de vivienda en Málaga. Las torres dinamizan y liberan suelo. La zona colindante a la antigua Citesa, convertida en un parque, ha mejorado su calidad de vida enormemente. En todas las ciudades ocurre ese crecimiento por el que me pregunta, no sé si los datos de Madrid y Barcelona los maneja con la misma precisión, pero es inevitable que los precios de los alquileres suban cuando un entorno mejora. Para los que tienen vivienda en propiedad no es problema porque eso revaloriza su patrimonio, y si quieren cambiar de casa pueden vender para comprar otra más grande o en otro sitio. Para quienes demandan alquiler hay que hacer más vivienda asequible, privada y pública, y eso es lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Las torres están planteadas para dinamizar no solo Martiricos, no solo Ciudad Jardín, sino también Palma-Palmilla. De hecho, están en el distrito de Palma-Palmilla.

P.Alguna vez ha mencionado que el de la vivienda no es sólo un problema de Málaga, sino compartido con grandes ciudades y que a usted le piden soluciones que no encuentran en otro sitio. ¿Es algo frustrante? Además, no son competencias municipales.

R.Con la descentralización todas las competencias pasaron a las autonomías y no al ámbito local. En la mayor parte de los países en Europa están en el ámbito local. En Viena, que es como una ciudad estado, tienen un plan de vivienda con un siglo de vida, en ese tiempo da para hacer muchas cosas, cambian los gobiernos y todos siguen con la misma política.

P.Usted lleva gobernando casi un cuarto de siglo.

R.Trato de que haya una política que tenga una inercia en materia tecnológica, cultural y que sigamos. Enmarcada en un plan estratégico. En materia social somos la ciudad más intensa en construcción de vivienda social y seguiremos siéndolo en el futuro. Al Plan del 23-27 le hemos ampliado ya un suelo para 1.000 viviendas en Soliva Oeste. Hablaremos con SEPES para ver si quieren financiar la urbanización, si quieren participar y recibir suelo o si lo hacemos con privados como en Universidad con Lagoom Living. No tenemos la capacidad para ello porque no está en nuestra mano y las autonomías están infrafinanciadas y tienen poca capacidad de inversión con el gasto muy fuerte en educación y salud.

P.Si me permite la apreciación no se le ve tan beligerante con la última Junta como con la anterior y son sus competencias.

R.No, no, no, busque en la prensa cuándo he sido duro en materia de Vivienda, de Educación, con la Junta. Podía haberlo sido y no porque era consciente de que tenía que hacer muchas cosas. Yo recuerdo los fondos europeos, se ha sido especialmente ineficaz con ellos. Se podría haber hecho en la política de vivienda. Cuando las tecnocasas, recuerdo que me dijo el arquitecto Moreno Peralta que la consejera Concha Gutiérrez le dijo que había recursos ilimitados, ¿qué hicieron estos chicos? Había recursos ilimitados y se desaprovechó. Después llegó el gobierno de coalición y la consejera Elena Cortés dijo que eran para pijos y se acabó. Todavía estamos peleando y toreando con esos suelos. Qué desastre, tener fondos europeos y no utilizarlos es de suspenso.

P.Ahora recuerdan mucho a la Junta anterior, pero la actual tampoco tiene demasiados proyectos en los que se estén poniendo ladrillos.

R.La Junta lo que está haciendo es poner su suelo, que no parece que tenga mucho, en venta para que haya promociones para hacer VPO. Algo es algo. Conseguimos en diálogo con los promotores que elevara el módulo de VPO para que fuera más interesante, antes no se hacía por los privados. Es muy interesante que en política de vivienda se hable de promoción social. Quizá he sido la única voz que ha hablado en España de este tema con claridad. Necesitamos hacer promoción para las personas que no pueden pagar más de 400 o 500 euros. Hay que aprovechar los cambios para quienes no tenían vivienda o estaban en el chabolismo y ahora la tienen para tirar para arriba con formación. Que encuentren trabajo con un sueldo que les permita subir o que sus hijos no dejen de ir nunca a la escuela. Es una lluvia fina, pero alguien tiene que hacer esa lluvia fina. En los últimos años estamos haciendo programas con Cruz Roja o en La Paz. Me parece esencial conseguir todo eso, eso sí que es revolucionario.

P.Cambiando de tercio, el Guadalmedina y su proyecto de puentes plaza, ¿no lo ha repensado tras la Dana?

R.Los últimos estudios dicen que ahora es necesario dejar menos espacio para el agua, antes eran 600 metros cúbicos por segundo y ahora 460 metros cúbicos por el caudal permanente que hay, que permita que tenga una retención de avenidas mayor. Nosotros estamos a lo que digan los datos técnicos y si hubieran dicho 700, serían 700, pero dicen 460 y se puede hacer. Tiene su coste, pero vale la pena crear una plaza que conecte la orilla izquierda de la Málaga burguesa con la derecha de la popular. Hoy ya está muy imbricada, pero también sirve para crear un espacio peatonal y el trágico irá soterrado.

P.Hay un nuevo puente plaza también en La Rosaleda.

R.Es para el estadio, para que tenga una evacuación, una salida fácil.

P.¿Llegaremos a 2028?

R.Llegaremos a tiempo, estamos en ello. Estamos estudiando la fórmula para llegar. Puedo decir que sí. Somos tres socios y tenemos claro los tres socios el grado de compromiso que tenemos. Estamos estudiando cómo podemos hacer compatible la acción privada con la acción pública. No le puedo decir cómo porque lo estamos estudiando.

P.No sé si sería más fácil con un cambio de propiedad del Málaga con quien también se pudiera hablar.

R.Sería estupendo para que el Málaga vaya subiendo para arriba como un cohete. No insisto mucho en ello porque me pone rápidamente en el grupo de "broker, broker" [en referencia a los comentarios del jeque, actual propietario del club en sus redes sociales]. Yo soy lo que soy.

P.Hablando de otro proyecto de infraestructuras deportivas, ¿cómo va el Wizink? Que se quedó al fin del anterior mandante pendiente del parking y en dos años no se sabe nada.

R.Bien, bien. Estamos viendo cómo lo vinculamos con un hotel que siempre hemos pensado que debería haber allí. El Palacio de Ferias necesita ampliarse y un hotel cerca. Nos gustaría también que hubiera oficinas en las plantas altas por encima de la zona ferial, en los edificios que se pueden hacer en las parcelas. Esto parece un sueño, pero los estudios de mercado que se han hecho y las opiniones de los expertos nos dice que sí. No trato de hacer competencia al PTA, pero sí que haya oferta.

P.Pero le preguntaba por el Wizink.

R.Ahí sería ligarlo con el tema hotelero. Como decía, es lo que estamos viendo, cómo lo podemos plantear en términos de concurso. Hay que hacer un concurso de concesión, como legalmente se tiene hacer.

P.Otro proyecto que tenía que haber empezado en diciembre las obras y que estaba ya anunciado el CaixaForum.

R.Me consta que el proyecto ha entrado. Eso me dijeron en Urbanismo, ya tardará un poco. Hay un tema de redacción por parte de la Fundación La Caixa que tiene su tiempo. Muchas veces las cosas no son tan rápidas como uno quisiera, pero estamos encantados de que ese proyecto vaya para adelante y va para adelante. Es otra centralidad fuera del centro.

P.Para la torre del puerto San Telmo pide un concurso nuevo para un proyecto, el de Chipperfield, nuevo.

R.Es un tema muy de Puerto y no nuestro. Con todo el respeto a Seguí, al que aprecio enormemente, el proyecto de Chipperfield me parece más completo, más estético, le da un mayor plus a la ciudad, más conectividad con la zona verde que genera sobre el propio dique. Insisto que la idea de un espacio de convenciones con hasta 2.000 butacas, un hotel con casi 400 habitaciones... La huella no es tan grande, me parece que hay una sensibilidad para que los ciudadanos de Málaga puedan disfrutar de este espacio, de la parte que sea pública. El Puerto y su asesoría jurídica es la que debe decidir. La Academia recurría me parece.

P.La Academia ha recurrido el Plan Especial.

R.No quiero hablar mal de ellos porque me llevo bien con ellos, respeto sus posiciones, pero es un tema que tiene siete u ocho años de recorrido administrativo, pretende batir el récord mundial. Ahora el tema está en manos de Puertos del Estado y de Consejo de Ministros. El proyecto desde el punto de vista de proporción, de esbeltez, lo veo esbelto.

P.Alcalde, a estas alturas del mandato anterior estaba diciendo que para volver a presentarse debía sacar más tiempo para la familia y para el deporte, a tenor de su agenda no lo ha conseguido.

R.Con mucha dificultad, hago milagros con la agenda para poder sacar más tiempo. Es verdad, pero simplemente para hacer las cosas lo mejor posible. Hoy por hoy me siento útil a la ciudad. Trato de hacer las cosas lo más entregado posible, con la máxima inteligencia posible y con un equipo del que me siento plenamente orgulloso. Hay gente muy válida de cara al futuro, dentro y fuera del equipo. Lo que algunos llaman delfines, los hay, dentro y fuera del equipo. Por mi parte, mientras me siga sintiendo útil, en este mandato sigo, tengo el compromiso. Pero si en algún momento me sintiera no tan útil. Sé que no pasa nada porque yo diga... hay gente muy válida dentro del equipo, que es de donde tienen que salir a la palestra. Llegará el momento del 27 y que yo decida si vale la pena estar o no estar. Pero ahora no toca, no me sobra un minuto para pensar en otro tema que en las cosas de las que me ocupo.