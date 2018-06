El alcalde plantea la compra de las acciones de los privados de Limasa

La futura municipalización de la empresa mixta Limasa será el tema central del Pleno municipal que se celebra hoy y en el que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, busca el respaldo mayoritario a la propuesta con la que sorprendió a todos la semana pasada. Mientras tanto, la hoja de ruta para lograr que la sociedad sea municipal ya está en marcha y la forma más simple y rápida será que el Ayuntamiento de Málaga se haga con las acciones de sus socios privados (FCC, Urbaser, Sando y Unicaja) y que posee el 51% del accionariado de Limasa, tras la constitución de la sociedad mixta en 2001.

Después de varios años de indecisión, De la Torre explicó ayer a los periodistas que, en lugar de crear una nueva empresa que requeriría un proceso más largo y complejo, esa opción es "el camino que a cualquier persona que se le pregunte se le ocurre para hacerse con el control de Limasa como más simple porque las acciones por su grado de amortización de todos los activos no tiene un valor alto en estos momentos". Y, aunque no quiso entrar en el detalle de las cifras porque dijo que "no me corresponde a mi hacer la valoración", sí aseguró que es "baja por pura lógica porque estamos en la fase final del contrato y no supera las seis cifras".

De la Torre dice que si los trabajadores lo hacen bien no se volverá a lo privado

De hecho, las acciones fueron valoradas en su momento en unos 500.000 euros en el caso de las que posee la parte privada y alrededor de 400.000 por el 49% que tiene en sus manos el Ayuntamiento de Málaga. No obstante, el regidor malagueño aclaró que la adquisición de la empresa mixta, cuyo contrato venció en abril de 2017 y hubo que prorrogar de forma indefinida hasta que se definiera el nuevo modelo de gestión, "se hará de la mejor forma posible dentro de la hoja de ruta que corresponde en esta materia". Una hoja de ruta que señaló que se está estudiando para ver los pasos que hay que ir dando e "iremos en esa dirección como es natural", contando además con "el diálogo con el comité de empresa para definir el marco laboral".

Sin embargo, de momento no hay un acuerdo cerrado con los sindicatos y a pesar de ello el grupo municipal del PP llevará hoy al Pleno un moción urgente que propone que la municipalización de Limasa esté condicionada a que una parte del salario vaya ligada a la productividad, que será medida por sistemas automáticos de control externos y la medición periódica de la satisfacción de los vecinos sobre la calidad del servicio.

De esta manera, dependiendo de los resultados, se permitirá la continuidad del modelo en el tiempo o su reversión a modelo privado en caso de no alcanzarse los criterios de calidad que se establezcan previo consenso con los trabajadores. Aunque insistió en que la posibilidad de revertir el modelo "es una hipótesis improbable que no contemplo", ya que recordó que "si se trabaja bien por parte de los trabajadores y el criterio de productividad estimula la calidad del trabajo, y los vecinos se dan cuenta de que es igualmente importante la colaboración ciudadana se creará un mecanismo de más concienciación cívica y un círculo virtuoso que tiende a que cada año la calidad vaya creciendo".

El PP contará a priori con el apoyo del PSOE, Málaga Ahora y Málaga para la Gente, junto con el concejal no adscrito Juanjo Espinosa, si bien no con su socio de investidura Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja en el Consistorio malagueño, Juan Cassá, afirmó ayer estar "muy disgustado" porque "ha incumplido una vez más con su palabra", por lo que advirtió que "tomaremos buena nota para los futuros acuerdos que pueda haber en la próxima legislatura".

Sobre Limasa, el grupo municipal socialista también lleva hoy una moción al Pleno en la que propone la firma de un nuevo convenio con los trabajadores que garantice sus derechos laborales actuales tras la municipalización, así como que en caso de la reversión propuesta por el PP, los empleados no pierdan sus derechos adquiridos. En este punto, el alcalde de Málaga señaló que de que los trabajadores de Limasa "hagan un buen trabajo depende que la gente opine bien y que no se de la hipótesis de poder ir al modelo privado".