Alergólogos de Málaga aconsejan mascarilla y gafas contra la calima

Cuando el cielo se ve entre naranja y marrón por la calima es debido al polvo en suspensión. Es decir, contaminación del ambiente. De ahí que los alergólogos aconsejen utilizar mascarillas e incluso gafas para protegerse. No sólo a los alérgicos, sino a todas las personas; pero muy especialmente a aquellas que padecen algún problema respiratorio.

“Mientras el cielo está de color sepia y sin llover, eso significa que hay polvo en suspensión y causa síntomas irritativos”, explica la jefa de Alergología del Hospital Quirónsalud Málaga, Leticia Herrero. La mascarilla es una barrera para que ese polvillo frene su entrada en las vías respiratorias.

Pero también puede pegarse en los ojos, por lo que se recomienda además el uso de gafas. A los que son alérgicos y que son más sensibles, la calima puede ocasionarles irritación en los ojos, la nariz e incluso a nivel bronquial. Pero también puede causarles cuadros similares a las personas aunque no padezcan ninguna alergia, ya que es un polvo irritante.

Según la especialista, como ya ha llovido, si no hay nuevos episodios de este fenómeno atmosférico, la situación debería mejorar. “El suelo está marrón porque el agua ha atrapado las partículas de polvo en suspensión y las ha precipitado al suelo. Ya no respiramos ese polvillo”, indicó la facultativa. Pero todo depende de que no continúe.

Porque hace unos días se produjo un episodio similar y ya se creía que había terminado. Sin embargo, este jueves, desde primeras horas de la mañana se repitió, dejando los cielos otra vez de un tono entre marrón y naranja, como hace muchas décadas no se veía en Málaga. La calima se produce cuando hay polvo y arena en suspensión en la atmósfera. Las partículas provocan que el aire tenga un aspecto opaco y turbio.