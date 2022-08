El alga invasora entorpece la labor de los pescadores y merma su rentabilidad

La presencia de la alga invasora en la Costa del Sol no solo está afectando a la imagen de las playas malagueñas durante la temporada turística del año, sino que el sector de la pesca está viendo mermada su producción y su rentabilidad, ya que muchas de sus embarcaciones no pueden faenar con normalidad debido a la aparición de esta especie. Por otro lado, la inflación también está haciendo mella en la pesca. La subida del precio de la gasolina ha obligado a los pescadores a destinar los beneficios de dos días a la semana a llenar los tanques de los barcos.

La especie asiática Rugulopterix okamurae, que está inscrita en el ‘Catálogo español de especies exóticas invasoras’ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es el alga que está apareciendo en la costa malagueña. La situación de los pescadores ha llegado a tal punto en el que “los barcos de artes menores, que pescaban en verano, no lo está haciendo”, según el vicepresidente de la Federación de Pescadores en la provincia malagueña y patrón de la Cofradía de Pescadores de Marbella, Manolo Haro. En este sentido, también insiste en que los barcos de trasmallo y de arrastre también se están viendo perjudicados por esta especie invasora, ya que “lo que tardabas antes en arrastrar en tres horas, ahora en 20 minutos tienes que parar”.

La zona de Málaga más afectada es la Costa del Sol Occidental, donde Estepona, Marbella, Mijas y Benalmádena son los municipios que cuentan con una elevada presencia de esta alga. El Ayuntamiento de Marbella informó a Málaga Hoy hace unos días que ha retirado este año unas 50.000 toneladas desde Semana Santa, unas 30.000 se retiraron en junio, en torno a 15.000 en julio y unas 5.000 en mayo. El Consistorio de Estepona también informó que recogen alrededor de 20 toneladas de algas al día en la localidad y en Mijas precisaron que se retiraron en junio 2.200 toneladas.

En cuanto a la subida de los precios, el sector insiste que dos días de beneficios a la semana, se destinan al combustible necesario para llenar el tanque que les permitirá salir a faenar una semana más. Haro sostiene que el coste depende “de lo que consuma cada barco”, ya que para algunos la cantidad asciende a los 5.000, otros pagan 1.500 e incluso 2.000 a la semana.

En este punto, María del Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez-Málaga, coincide con Haro y apunta que en general son necesarios por embarcación unos 2.500 – 3.000 litros de combustible, que suponen unos 2.000 euros de gastos, ya que “antes pagábamos el litro en torno a 30 céntimos y ahora está a un euro o incluso por encima”.

Navas critica que no solo ha subido coste del combustible, sino que “también ha aumentado el aceite y el precio de casi todos los materiales que se necesitan para salir a faenar” y los pescadores no tienen un beneficio fijo, ya que el dinero que ganen depende del día porque cuando salen a la mar no garantizan tener una producción fija porque “hay días de captura y hay días que no, pero el gasto está hecho siempre”.

Otro problema que también está afectando al sector es la reducción de jornada. La patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Vélez Málaga asegura que al año son laborables para la pesca de arrastre 160 días y para dejar que la mar descanse “la provincia de Málaga ha decidido parar dos meses, paró una vez en mayo y ahora en octubre volverán a parar otra vez, independientemente de eso, hay que parar más días”. De este modo, estos días en los que no trabajarán, el coste depende de la empresa y Navas se queja de que “no hay ayudas suficientes porque cada barco tiene unos días designados de ayuda, pero estas no contemplan todos los días que se tienen que parar”.

En cuanto al futuro del sector, ambos patrones coinciden en que esperan que la situación mejore. Actualmente, ninguno de los 82 barcos y 400 trabajadores del puerto de la Caleta de Vélez y los 130 marineros y 35 barcos del puerto de Marbella han dejado sus puestos de trabajo y desean que siga siendo así, pero, según Manolo Haro, “el riesgo está cuando pase el verano y llegue septiembre” porque, aunque ahora los precios están “algo más altos”, desconocen cómo se quedarán durante el invierno.