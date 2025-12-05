Un algoritmo malagueño advierte de la tendencia climática: "Será la tormenta perfecta entre altas temperaturas y falta de lluvia"

El cambio climático, configurándose como una realidad demostrada por el ámbito científico, sigue investigándose y siendo motivo de "preocupación" ante el aumento continuado de las temperaturas, la escasez de lluvia o la mayor propensión de desastres naturales (inundaciones, incendios, terremotos, maremotos, etc.). Con ello, un grupo de la Universidad de Málaga (UMA), en base a lo estudiado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), ha ideado una nueva herramienta que permite unir los modelos y escenarios existentes.

Desde el índice Extended Mann-Kendall's tau, que establece la evolución de un conjunto de datos, el equipo de investigadores ha conseguido establecer una tendencia climática desde el año 2010 hasta el 2100 en la provincia y en Andalucía, que augura un futuro con olas de calor continuadas, sequías y escasez de lluvia generalizada en el territorio.

"Es una metodología matemática, va a llover menos y las temperaturas van a subir más a un ritmo importante y de forma constante desde ya. La combinación de las dos cosas va a ser la tormenta perfecta en nuestra zona porque va a afectar a la agricultura y al turismo. Ya no es urgente ni acuciente actuar, es lo siguiente", advierte a este periódico, Julián Molina uno de los autores del algoritmo, matemático y profesor de economía en la UMA.

Por su parte, su compañero de investigación y geógrafo, José Antonio Sillero, corrobora sus datos e incide en que, después de integrar los diez modelos climáticos globales del IPCC y los cuatro escenarios diferentes socioeconómicos, que varían en función de si las emisiones son mayores o menores, encuentran "cuarenta posibles proyecciones a futuro" evaluadas "de forma integrada" con el algoritmo que han desarrollado.

Eso sí, teniendo en cuenta que los escenarios contemplados por investigaciones mundiales van desde "un 2,6", es decir, un futuro "ideal" que parte de una sociedad y economía basada en energía renovables y pocos gases contamientantes; hasta un "8.5" donde estuvieran "las peores emisiones, con un modelo vinculado a combustibles fósiles y un desarrollo económico acelerado".

Principales zonas afectadas

En cualquier caso, todas las proyecciones indican que Andalucía va a verse perjudicada por estas tendencias climáticas, ya sea en un mejor o peor escenario. En concreto, la zona de la Cuenca del Guadalquivir y la costa almeriense va a estar "más afectada" y vinculada al aumento de temperaturas máximas, mínimas, olas de calor y noches tropicales, como factores que, además, ya se están produciendo, y que se dará en el resto de la región pero de forma más generalizada y menos intensa.

Mapa de previsión de aumento de temperaturas en Andalucía basada en el algoritmo matemático desarrollado / Editorial Taylor & Francis

Por otro lado, la reducción de lluvia anual será más acusada en "todos los frentes atlánticos" y costa mediterránea. En toda la costa de Huelva y las provincias de Sevilla, Cádiz, y Málaga; mientras la zona oriental de Andalucía se prevé con un "descenso menos intenso" de ellas.

"Este año ha llovido porque ha habido una recarga clara de todas las masas de agua, pero tenemos que prepararnos para la próxima sequía y eso lo que tienen que entender las administraciones públicas. Esto va por ciclos, pero también siguen una tendencia a largo plazo y todos los modelos dicen que vamos hacia una reducción de la cantidad de agua y lluvia. Así, hay estudios que indican lo que estamos viviendo, lluvias más intensas y más difíciles de gestionar y una subida de las temperaturas que contribuye a que se reduzca la cantidad de agua que hay", insiste Sillero.

"Además, estas lluvias torrenciales aparte de los riesgos civiles, destruye o empeora la calidad del suelo, se lleva el nutriente, lo arable y lo arrastra río abajo. Afecta a la vida vegetal y por tanto la animal", añade Molina en este contexto.

Mapa de previsión de precipitaciones en Andalucía basada en el algoritmo matemático desarrollado / Editorial Taylor & Francis

Situación urgente y crítica

El equipo compuesto asimismo por el catedrático de Geografía Física José Damián Ruiz Sinoga y Javier Martin Vide, de la Universidad de Barcelona, ha evaluado desde el índice estadístico Mann-Kendall un total de 1.682 estaciones meteorologicas, con datos de lluvia, y de 789 con temperaturas. Así, ha valorado los datos existentes de modelos por décadas ( de 2040 a 2100) y les ha llevado a determinar la necesidad de "adaptación" de variables y técnicas a estas circunstancias climáticas y de estrés hídrico.

"La situación es complicada. Hay que utilizar esta información para tomar medidas de gestión, planificar y gestionar los recursos que existen, porque al final son problemas no solamente ambientales vinculados al agua, a la agricultura, sino también de salud. Todos los veranos se baten récords de noches tropicales, que tienen una implicación muy directa en la salud humana, especialmente en la población más vulnerable. E igualmente se ven problemas con la gestión del agua y la agricultura", aclara Sillero.

En este contexto, el geógrafo comenta que, junto a su equipo, colaboran a su vez, en otros proyectos del CSIC en La Mayora para poner en marcha técnicas de optimización y organización de riego a partir de diferentes sistemas y duraciones, y orientarlas a la reducción del consumo de agua. Ya que la solución, según explica pasa por "cambios de uso" y menor desperdicio, entendiendo que es un recurso "finito" y que "no podemos consumir ni demandar más de la oferta que existe".

"Si consumimos más agua de la que tenemos y eso va a ser cada vez más acuciante, porque la previsión dice que cada vez vamos a tener menos disponible. Si no solo no se reduce el consumo, sino que se aumenta por turismo, cultivos subtropicales y agricultura en general, pues no salen las cuentas. Antes de 2100 la situación es irreversible y si el escenario es que emitimos más, la cosa será todavía peor", concluye, por su parte, Molina.