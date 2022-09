El Festival Boutique más importante de Europa se celebra en Marbella

Marbella es para muchos la ciudad más lujosa de España, y para otros, un destino perfecto donde pasar sus vacaciones. Y es que, tanto esta ciudad, como toda la provincia malagueña tiene mucho que ofrecer. Es por eso, que para poder visitar todo lo que quieras, lo mejor es alquilar un coche en Málaga.

De esta manera, podrás salir desde la capital a recorrer toda la Costa del Sol, y hacer una parada más larga en Marbella. Así, podrás disfrutar del Festival Boutique más importante de Europa, que se celebra en esta misma ciudad durante los meses de verano: el Starlite de Marbella.

¿Qué es un Concierto Boutique?

Seguramente, te estarás preguntando qué tiene de diferente un concierto normal, a un Concierto Boutique. Pues bien, cuando hablamos de Concierto Boutique nos referimos a una experiencia con la música a otro nivel. Esto se debe a que se contratan a artistas de nivel, y que cuentan con un aforo reducido para ofrecer al espectador una experiencia más cercana e íntima. Si a esto le sumas que no cuentas con colas para entrar debido al poco aforo que hay, y que se encuentra en un enclave único y especial, la experiencia es increíble.

Pues bien, tenemos la suerte de tener en España el Starlite de Marbella, el que es el Festival Boutique más importante de Europa. Este se celebra en Marbella, concretamente en la Cantera de Nagüeles, un enclave al aire libre y rodeado de naturaleza en la Urbanización Sierra Blanca. Este año, los conciertos empezaron el 3 de junio y terminarán el 3 de septiembre. Y, entre los artistas que ocupan el cartel, destacan nombres como Vanesa Martín, Ozuna, Il Divo, Nicky Jam, Camilo o Serrat, entre otros. Todo esto acompañado de un ambiente agradable, de una rica gastronomía, de zonas vips donde ver los conciertos, y de stands de las mejores marcas.

Cómo desplazarse hasta Marbella

Como habrás visto, el Starlite de Marbella es una experiencia que no te puedes perder. Pero, tienes que saber cómo vas a llegar hasta el recinto de la manera más fácil posible. Así que, aquí te dejamos algunas opciones de transporte para moverse por Marbella.

Autobús

El primer medio de transporte que te vamos a recomendar es el autobús. Antes de ir al festival, ya que estás por la zona, puedes aprovechar para visitar la ciudad. Podrás pasear por sus calles y descubrir su rico patrimonio. También, puedes acercarte hasta Puerto Banús, este se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Cuando termines tu visita, puedes coger el autobús que te llevará hasta la Cantera de Nagüeles. Además, desde la organización del festival te lo ponen fácil, ya que han habilitado una la Línea Starlite Catalana Occidente desde Marbella. Es un medio de transporte muy cómodo, pero tienes que tener en cuenta que tendrás que seguir los horarios que el festival ha estipulado. Por lo que, no podrás moverte de allí en un horario diferente. Y si quieres visitar la ciudad y sus alrededores, tendrás que ver hasta qué puntos llega el autobús.

Taxi

Otro medio de transporte que puedes elegir para llegar hasta el festival, es el taxi. Es bastante elegido si vas a hacer algún trayecto corto, pero no si vas a hacer un trayecto largo.Así que, si vas a aprovechar tu estancia en Marbella para poder visitar algunos de los rincones de la provincia de Málaga, no te recomendamos esta opción, ya que no te va a salir nada económica.Si quieres desplazarte hasta algunos de los pueblos más bonitos de Málaga, vas a tener que pagar por cada trayecto ida y vuelta. Por ejemplo, si visitas el municipio de Fuengirola y su Castillo de Sohail o alguna de sus playas, como la Playa del Castillo o la Playa de los Boliches. También, Mijas y la Plaza de la Constitución llena de bares donde tomar algo, tiendas artesanas, y desde donde sale la Calle Muro, una de las más bonitas de la ciudad. O Benalmádena y la Estupa de la Iluminación.

Coche de alquiler

Por último, otra de las opciones que puedes elegir, y una de las más escogidas, es un coche de alquiler. La manera más fácil de llegar a Málaga es en avión, por lo que la opción más recomendada es alquilar un coche en Málaga, y ya desde allí, desplazarte por la ciudad y sus alrededores. Si quieres ir con el coche de alquiler al Starlite de Marbella no tendrás ningún problema, ya que cuenta con aparcamiento para aquellas personas que decidan ir en coche. Y así, podrás llegar e irte del recinto cuando tú quieras. Además, podrás aprovechar para visitar la ciudad de Málaga y algunos de sus monumentos como la Alcazaba, la Catedral de Málaga o el Teatro Romano. Y si lo prefieres, puedes visitar la que fuera la casa del pintor Picasso, que hoy es un Museo donde podrás aprender más sobre su vida y su obra.

DoYouSpain, el mejor alquiler de coches de Málaga

¿Todavía tienes alguna duda sobre alquilar un coche en Málaga? No lo pienses más, y reserva ya al mejor precio con DoYouSpain, el mejor buscador del mercado. Además, podrás hacer la reserva desde el sofá de tu casa, así de fácil. Con un coche de alquiler tendrás la tranquilidad que necesitas para recorrer la ciudad y sus alrededores. Además de que podrás llegar hasta el Festival Boutique más importante de Europa cuando tú lo desees.

Y por si fuera poco, tienes varios puntos en Málaga para decidir dónde recoger tu coche de alquiler. Por ejemplo, al llegar a la ciudad, puedes recogerlo en el Aeropuerto de Málaga. Pero puedes recogerlo también en municipios cercanos, como pueden ser Estepona o Antequera. Y si lo prefieres, también puedes recogerlo en Marbella o en Puerto Banús.