Cuarenta y dos ancianos ingresados en residencias han fallecido con coronavirus en Málaga

Cuarenta y dos ancianos han fallecido -según las cifras oficiales- con coronavirus en centros geriátricos de la provincia de Málaga. Las mujeres –con 33 víctimas mortales- suponen el 79% de los casos. Los varones fueron nueve y representan el 21%. Entre los contagiados también se da una proporción similar.

De los 243 infectados, 180 eran mujeres –el 74%- y 63, hombres –el 26%-. Málaga pese a ser la provincia que en números absolutos tiene la cifra más alta de fallecidos y contagiados de Andalucía entre la población general, ocupa el quinto lugar cuando se analizan ambos casos en las residencias.

Málaga ocupa el quinto lugar de Andalucía en fallecidos y contagiados en geriátricos

En número de víctimas mortales con coronavirus en centros geriátricos, por delante de Málaga están Sevilla (122), Granada (79) y Jaén (48) y Córdoba (46). Y en relación a los infectados, con cifras más altas que nuestra provincia están Sevilla (572), Córdoba (357), Granada (337) y Jaén (244).

No obstante, trabajadores sociales y profesionales del sector estiman que los datos reales triplican las cifras oficiales ya que hasta hace poco más de una semana no se realizaban test en estos centros, de modo que muchos ancianos murieron con el virus, pero no constan en las estadísticas ya que no se confirmó que fueran positivos.