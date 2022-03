Andalucía promueve una inversión de 60 millones de euros para ser punteros en ciberseguridad

Formación, formación y formación

Todo el mundo es consciente de que la ciberseguridad es clave y va a generar muchos empleos en todo el mundo pero en estos momentos faltan profesionales cualificados. La estrategia andaluza en ciberseguridad pretende reforzar los planes formativos en Formación Profesional y las universidades, así como dar unas primeras nociones en los colegios. "Que no hayamos recibido algún ataque no quiere decir que no nos pueda pasar. Somos vulnerables porque todos estamos conectados y hay que tener aunque sea una mínima formación en ciberseguridad", ha explicado Raúl Jiménez, director de la Agencia Digital de Andalucía. Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha subrayado que "en los próximos años habrá millones de puestos de trabajo en estas materias y es necesario que haya una buena formación", pero ha dejado claro que "las universidades no podemos ser adivinas y saber cuáles van a ser profesiones del futuro que aún no han sido ni creadas". Oliva ha reconocido que las universidades son "lentas" a la hora de organizar grados, pero también ha recalcado que "no podemos hacer un grado por cada tecnología que salga". En este sentido, aboga por programas de aprendizaje especializados y cortos sobre estas tecnologías.