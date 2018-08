Aranda avanza que su pregón será "amable, agradecido", con recuerdos y humor

El escritor y articulista Pablo Aranda ha sido presentado este viernes como pregonero de la Feria de Málaga 2018 y ha adelantado que hará un pregón "amable, agradecido", además de que intentará que tenga "un toque de humor". También ha dicho que habrá referencias "breves a mis ferias gloriosas".

Aunque no ha avanzado mucho más del pregón, sí ha ironizado con que incluirá seguro un "viva la feria". En este punto, ha reconocido que mostrare "muy efusivo me va a costar, pero me ha servido esto -la presentación- de calentamiento y estoy notando que me vengo arriba".

Sobre el toque de humor ha desvelado que tendrá en cuenta uno "de los mejores consejos que me han dado" para elaborarlo y que fue de Manuel Alcántara, quien le llamó para felicitarlo y le dijo que recordara que "la gracia que se pretende tener perjudica a la gracia que se tiene": "Hay que hacer algo de humor pero sin pasarse y habrá que hacerle caso".

"Estoy contento y ha sido un honor ser elegido como pregonero", ha afirmado Pablo Aranda, quien ha explicado que "jamás" había imaginado serlo. Ha afirmado también que se sintió halagado cuando el alcalde se lo propuso: "Al vértigo que siento cada vez que me asomo a un sitio elevado se le suma el vértigo de estar a la altura, aunque estaré casi a nivel del mar".

Por otro lado, ha asegurado que lo tiene "medio planteado", pero "voy corrigiendo cosas, cambiando". En este punto, ha dicho que quiere tener en cuenta "claves" como la duración, ya que "no quiero empezar la feria amargándosela a nadie ni aguándosela", ha ironizado.

Así, toca abordar el pregón y "animar a un fiesta sana; a divertirnos como creo que sabemos. Tenemos tradición milenaria de civilización y de fiesta y creo que podemos acercarnos al lado más culto, en el sentido de más civilizado". En suma, ha incidido, "pasárnoslo muy bien intentando no molestar a los demás".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala de Fiestas, Teresa Porras, junto con miembros de la Corporación y representantes de las entidades patrocinadoras de la Feria han recibido en el Ayuntamiento al pregonero.

La Feria de Málaga, como cada año, comenzará junto al mar, en la playa de la Malagueta, con las palabras que dirigirá el escritor y articulista malagueño.

De la Torre ha afirmado que es "un pregonero excepcional" y le agradeció su aceptación. Asimismo, ha asegurado que este 2018, junto con otras fechas, quedará "en su biográfica, en la personal, en su memoria" por ser el año que fue pregonero de "la gran fiesta de Málaga".

El alcalde, que ha valorado que Pablo Aranda "siente Málaga", ha asegurado que hará "un pregón hermoso, bonito y lleno de sentimiento y referencias" hacia la ciudad.