Una aseguradora devuelve 2.000 euros a una pensionista por la subida injustificada de su seguro

Una pensionista de Málaga ha recibido casi 2.000 euros de la compañía aseguradora Mapfre en concepto de devolución de la subida de precios de su seguro médico. El aumento de la cuota no fue comunicada en tiempo y forma, según la sentencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Antes este organismo presentó Facua Málaga una reclamación que ha tenido sus frutos.

Según explica Facua en un comunicado, su intervención "ha frenado el abuso que estaba cometiendo la compañía de seguros con una pensionista: subirle la prima de su seguro médico de forma desorbitada sin informarle de cómo ni por qué". Tras ser elevado su caso a la Dirección General de Seguros del Ministerio de Asuntos Económicos, la aseguradora ha devuelto a esta asociada cerca de 2.000 euros.

Dolores tenía contratado un seguro de asistencia médica con Mapfre desde 2009. Aunque cada año le notificaban una subida, a partir de la renovación de 2016 no le indicaron cambio alguno. Sin embargo, le aplicaron un incremento en las cuotas mensuales, algo que volvió a repetirse en los dos años siguientes.

La asegurada reclamó en reiteradas ocasiones sin éxito hasta que Facua Málaga interpuso la primera reclamación en octubre de 2018. Según explican desde la entidad, "la asegurada ni siquiera había recibido las condiciones relativas a su póliza, ni en el momento de su contratación ni para informar de las subidas". La compañía aseguradora, en su respuesta, justificó los incrementos y aseguró que Dolores había sido informada en tiempo y forma.

FACUA escala el caso al organismo estatal competente

Como respuesta a esta actitud, el equipo jurídico de la asociación malagueña dio el siguiente paso a comienzos de 2019: presentar una reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el organismo estatal competente.

En su resolución, la oficina dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital entendía que los aumentos en las primas de los años 2016, 2017 y 2018 no habían sido comunicados en tiempo y forma. "Por tanto", concluía, "no deberían haberse aplicado" y "correspondería su reembolso". Si no, Mapfre incurriría en una infracción grave.

Aunque los veredictos de este organismo no tienen carácter vinculante, la compañía ha preferido evitar llevar el caso a los tribunales y recientemente ha procedido a devolverle 1.971 euros cobrados a la asegurada.