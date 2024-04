El techo del lujo en Málaga: El ático de las torres de Sierra Blanca alcanza los 9,7 millones de euros

"Parece la casa de James Bond", dice Carlos Lamela, arquitecto encargado de las Málaga Towers y una de las firmas más importantes del panorama europeo, a la primera planta del ático que pone techo al lujo de Málaga. El más caro se ha vendido por 9.750.000 euros.

No sólo podrá disfrutar de 500 metros construidos su comprador (300 sin la terraza) con una piscina privada, sino que también tendrá acceso al conjunto de servicios que brindan las zonas comunes: spa, sauna, una sala de coworking, gimnasio con vistas al mar, una ludoteca y varias piscinas –tanto interiores como exteriores– en las 21 alturas, más dos en baja, con las que cuentan las dos torres.

Antonio del Paso, empresario malagueño, fue el primero en recibir la llave y empezar a vivir en su vivienda de la sexta planta. "Estuve de viaje en Miami en 2019 y quedé encantando con cómo son los pisos allí y cuando vi que iban a hacer algo así en Málaga, no lo pensé y compré, estoy encantado". Del Paso, que se dedica al alquiler de coches, pero también cuenta con proyecto hotelero, destaca la comunidad que se ha formado sólo con los primeros vecinos, "ya me he hecho amigo de un mexicano, promotor, que está encantado, me lo he llevado dos veces de fiesta".

Ya hay unos quince propietarios durmiendo y disfrutando de sus pisos, con la mitad de ellos entregados ya por Sierra Blanca. Un 55%, destacan en la empresa, son españoles de los que la mitad –es decir, uno de cada cuatro–, malagueños. El resto, una amalgama de nacionalidades: británicos, checos, escandinavos, americanos del norte y del sur, incluso un japonés. "Casi todos vienen a vivir, quieren hacer su vida en Málaga", destaca Carlos Rodríguez, CEO de la promotora, que asegura que han prohibido los alquileres de corta estancia, "por mantener la comunidad, el edificio...".

Además, Sierra Blanca se quedará con la primera planta para poner sus oficinas "queremos seguir apostando por Málaga y para eso tenemos que estar aquí" también ayudará a maximizar el confort de sus clientes, asegura.

12.000 euros el metro cuadrado

Las últimas unidades que se están vendiendo de este proyecto alcanzan los 12.000 euros el metro cuadrado, para el que es el techo del lujo en la ciudad. "Las torres se proyectan como un edificio moderno, de calidad, que viene a aportar a Málaga en un área que le faltaba, ya tiene cultura, tecnología, turismo, pero ahora elevamos el residencial", afirma el presidente de Sierra Blanca, Pedro Rodríguez.

"Es el conjunto más importante del litoral mediterráneo español, tiene unas calidades que son raras de ver no sólo en Málaga, en toda España", añade Lamela que durante la visita no deja de hacer fotos y hacer comentarios acerca de lo bien rematado que está el edificio, se asombra por las terminaciones y el diseño. Se le puede ver satisfecho. "Es un proyecto con mayúsculas", remata.