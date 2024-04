Una auditoría señala que el gerente de Smassa contrató a dedo al jefe del departamento cuestionado por irregularidades

Una auditoría externa en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios de Málaga (Smassa) señala que el gerente de la empresa, Manuel Díaz Guirado, contrató con carácter indefinido y a dedo al jefe del Departamento de Obras, Alejandro Donaire, cuando debía haber seguido un proceso de selección con competencia. Justo este área de la empresa es donde admite el Ayuntamiento de Málaga que se han producido irregularidades.

Estas anomalías en los procesos administrativos se han dado en las obras del nuevo aparcamiento de El Palo y en la construcción de la cubierta de las pistas deportivas del colegio que van sobre él, en avenida Pío Baroja.

Díaz Guirado, que fue concejal de Urbanismo –donde trabajó Donaire antes de recaer en la sociedad de aparcamientos–, justificó la operación por la potestad que tiene para contratar personal de confianza. La auditoría, encargada por la Intervención municipal, alega que ésta sólo le permite la contratación de temporales, pero al ser una relación laboral indefinida debería haber pasado por un proceso de selección "en cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad".

El proceso, además, está previsto que se juzgue este mes de mayo por el Juzgado número 3 de Málaga, después de que el comité de empresa lo llevase a tribunales, alegando que la contratación es "nula de pleno derecho y contraviene el convenio colectivo de Smassa".

Para entender el motivo de la contratación hay que remontarse a septiembre de 2022. Entonces, Díaz Guirado separó la anterior Jefatura Técnica en dos: Obras y Proyectos. Dejó en Proyectos a la anterior técnico responsable de todo el área, Trinidad Rodríguez, que le denunció por acoso en una causa que también esta pendiente de ser juzgada. Para Obras creó un puesto nuevo en el que colocó a Donaire.

La técnico apartada llegó a ir a Pleno y denunció que se le apartaba por haberse negado a pasar "líneas rojas que me hubieran llevado a la cárcel". Además, afirma que se le apartó de este puesto por negarse a firmar documentos que le pedían desde la Gerencia.

"Obras no ha realizado su trabajo correctamente"

Entre las irregularidades que se han producido en relación con la obra del aparcamiento, estarían la falsificación de firma en documento público, según denuncia el PSOE o la facturación de trabajos por parte de técnicos antes de que se les contratara oficialmente, como pudo comprobar este periódico. Por esto, Smassa en un comunicado publico señaló directamente al Departamento de Obras al afirmar que "no ha realizado su trabajo correctamente".

Además, apunta a diligencias internas que determinarán "en los próximos días" el alcance de la responsabilidad del área que dirige Donaire. Los documentos a los que ha tenido este periódico y que demostrarían dichas irregularidades tienen la firma tanto de Díaz Guirado como de Donaire, si bien, la mayoría de ellos han sido creados por el jefe del departamento, según los metadatos de los mismos.

Obras de Pío Baroja

Las obras de cubrición de las pistas deportivas se finalizaron a finales de este pasado mes de enero. Las mismas tuvieron un coste de 1.546.867,36 euros (IVA no incluido). Fueron adjudicadas a una UTE encabezada por Ielco, la misma empresa que se encargó de los trabajos del aparcamiento que han sido cuestionados en diversas ocasiones. El total de la obra (cubrición y aparcamientos) se adjudicó por 8 millones de euros, pero terminó constando 11 millones de euros, un 30% más.

Díaz Guirado, en el juicio que está abierto por la denuncia de Rodríguez, negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".