El aumento de casos de Covid dispara la venta de test de antígenos en las farmacias de Málaga

Las ventas de test de antígenos en las farmacias malagueñas se han disparado. Así lo aseguraban este jueves los boticarios y lo confirmaba un representante de la distribución farmacéutica: “La demanda crece de forma exponencial con cada ola y ahora, a las puertas de las fiestas navideñas, con las comidas de empresa, las reuniones familiares y con la tasa de Covid subiendo, la gente quiere estar segura”. En resumen, que su dispensación está aumentando; como la incidencia.

Los test de antígenos sirven para detectar si una persona está infectada con el virus y por lo tanto puede transmitirlo. Paula Caffarena –de la farmacia del mismo nombre, ubicada en el centro de Málaga– precisaba que en lo que va de diciembre ya han dispensado el doble que en todo el mes de noviembre.

Un profesional de la farmacia Rico Nestares, ratificaba el incremento de la demanda. “Se produce cuando hay un pico y ahora más, con las fechas que se avecinan. La gente no va a dejar de reunirse, pero se los hacen para estar más seguros”, afirmaba. Añadía que los test son fiables y que incluso tienen un sistema de verificación para garantizar que se han hecho correctamente.

Sanitarios consultados aclaraban que los falsos negativos que a veces se producen –que es cuando la persona está infectada y el test no lo detecta– suelen deberse a que acaba de contagiarse y el virus aún no ha dado la cara. “Por eso, aunque nos lo hagamos y dé negativo, eso no nos exime de mantener las precauciones que recomienda el Ministerio de Sanidad”, aconsejaba Caffarena. La farmacéutica explicaba que la máxima efectividad de estos test es en periodo sintomático. Es decir, cuando ya hay algún malestar corporal.

Representantes de la distribución farmacéutica en Málaga indicaban que ante la previsión de que la demanda siga creciendo, el sector ya se está abasteciendo para dar respuesta a ese aumento. “Pero dependemos de los importadores”, aclaraban. Estos productos sanitarios proceden sobre todo de China, aunque también hay algunos fabricados en Alemania.

La demanda de estos test suele tener dos perfiles. El de una persona que presenta síntomas catarrales y quiere salir de dudas de si es Covid o no y el de alguien que tiene una reunión familiar, de amigos o trabajo y busca asegurarse de que no está infectado.

Hay test nasales –que cuestan en torno a cinco euros– y de saliva –que oscilan entre los seis y los nueve–. Funcionan con reactivos, como un test de embarazo, y en 15 minutos determinan si una persona está infectada o no.

Ante una infección, se produce una especie de guerra en el cuerpo. Los antígenos son partes del virus –los atacantes– y los anticuerpos, las defensas. En el mercado hay test de antígenos y de anticuerpos. Los que más se venden por amplísima diferencia son los primeros, porque el objetivo al utilizarlos es asegurarse de no estar infectado para no contagiar. Además son específicos para determinado germen. Antes de la pandemia eran desconocidos. Ahora se han convertido en un producto sanitario casi en boca de todos.

Algunos farmacéuticos consultados expresaron su temor de que con los problemas generales de suministro y el aumento de la demanda pueda haber desabastecimiento y/o incremento de precios.

A fin de que no hubiera estafas, hace ya varios meses, el Ministerio de Sanidad dio un listado a las farmacias con las marcas cuya venta estaba autorizada en España, para que no se repitieran engaños como se produjeron al principio de la pandemia con las mascarillas. Además de remitirse a esa lista, las boticas se surten en “distribuidoras de confianza” para garantizar el producto.