El brutal aumento de la demanda deja a las farmacias de Málaga sin test de antígenos

Un desmadre. Ese es el calificativo más usado por los farmacéuticos para ilustrar la situación vivida en los últimos días con los test de antígenos. El aumento de la demanda en los días previos a la Navidad ha sido tan brutal respecto a los meses anteriores que ha llegado el desabastecimiento. No hay test en las farmacias, los almacenes están vacíos y, por tanto, apenas hay posibilidades de encontrarlos.

Las llamadas y entradas en las farmacias para pedir un test son continuas. "Tenemos puestos carteles (la mayoría los tiene) pero nadie los lee. La solución es no mezclarse con la familia y quedarse en casa, pero todos quieren celebrar la Navidad y tener su test. El año pasado estábamos resignados a no celebrar, pero este año no", afirma Lina, de la Farmacia Caffarena, en la Alameda Principal.

Caffarena vendía 200 test al mes (una cantidad alta, lo normal son entre 30 y 60) y en dos semanas ha vendido más de mil. Un establecimiento de la zona de Molinillos vendía 30 al mes hasta septiembre, después algo más de 40 y para estas Navidades había previsto 60. Se agotaron en dos días. La farmacia María Martínez Aragón, en la plaza de la Merced, solía distribuir entre 30 y 40 mensualmente y "el viernes o el sábado llegamos a 60", asegura Miryam, que responde a un cliente que pregunta si hay test: "Están agotadísimos. Imposible, imposible". La entrada de personas para preguntar es algo habitual y lo 'sufren' también en Farmacia Bustamante, en la misma plaza. "Pueden venir dos personas preguntando cada cinco minutos y el teléfono no para de sonar". En Caffarena el 80% de las llamadas son para saber si hay test y en la farmacia de Molinillos el 30% de los que entran, afirma Carmen, la farmacéutica que atiende, tiene intención de pedir uno.

Cuando vuelvan los test, los precios subirán El ejemplo es el de la farmacia Plaza de la Victoria. En el momento en el que se disparó la demanda realizó una compra que le permitió alargar el abastecimiento a sus clientes un poco más, pero ya no al mismo precio. Un test adquirido en momentos convulsos se vende a 10 euros, un valor muy superior a los 3,5 euros de cuando comenzaron a comercializarse o a los alrededor de siete euros en los que se han vendido últimamente. "Creemos que van a subir a 12 o 13 euros en cuanto se repongan", afirma Carmen, la farmacéutica de Molinillo. En general, están convencidos de que la gente los pagará, porque "priman la seguridad sobre el precio", dice Francisco Ortega, de Farmacia Puerta Nueva. "Hay gente que se ha pateado toda Málaga en busca de un test", ejemplifica. El anuncio del Gobierno para permitir dispensar test profesionales en las farmacias es acogido con cautela. "El Colegio de Farmacéuticos es el que nos informa de esas cosas -afirma Belén, de Farmacia Bustamante, que mira el correo por si ha recibido alguna circular-, pero no tenemos noticias; es casi peor el anuncio, porque la gente pregunta y nosotros nos sentimos un poco desamparados", dice.

Como la compra de test es libre, el farmacéutico se limita a venderlo y a enseñar cómo se usa en caso de que no se sepa. Pero algunos de los consultados avisan que su uso puede ser contraproducente. "El problema es que pueden dar falsos negativos. Los test de antígenos de farmacia solo dan positivo si se tienen síntomas. Si no los tienes, puedes ser un falso negativo", afirma Lina, de Caffarena. Los que están acudiendo en masa ahora están aparentemente sanos y solo buscan poder celebrar la cena de Navidad sin riesgos o poder viajar y entrar en un bar en caso de no estar vacunados. "Pero puedes tener el virus sin síntomas -afirma Juan Guerrero, farmacéutico de la farmacia Plaza de la Victoria-; y relajas las medidas de precaución de cara a la comida por una falsa sensación de seguridad. Ese es el mayor error. No se ha usado bien y además ha habido un efecto llamada".

Más allá de su buen o mal uso, lo único seguro es que los test se empezaron a agotar a finales de la semana pasada y para Nochebuena ya no hay. ¿Habrá para la Nochevieja? La respuesta es muy incierta. "Es posible, pero nadie te da seguridad alguna", afirma Lina desde la farmacia Caffarena. "Los almacenes te dicen que no hay y que no te los sirven. Nosotros los tenemos pedidos y no sabemos nada sobre cuándo llegarán, no nos dicen nada", añade Carmen, de la farmacia de Molinillo. "No saben ni ellos mismos cuándo los van a recibir", concluye Miryam, de la farmacia Martínez Aragón.

La única farmacia de las consultadas que cree que puede tener antígenos la semana que viene es Puerta Nueva. Francisco Ortega, su responsable, asegura que tiene como clientes habituales a "dos o tres mayoristas" pero que ha tenido que ir buscando fuera, por toda España, para hallar el material. Finalmente, ha encontrado antígenos en Córdoba gracias a unos comerciales de allí y "es probable que haya algo" en los días previos a la Nochevieja. Esta es la situación, muy parecida a la que se vivió en el principio de la pandemia con las mascarillas. Ortega alude también, como causa que ha contribuido al desabastecimiento, los 500.000 test que ha adquirido la Comunidad de Madrid para distribuirlos de forma gratuita entre sus ciudadanos, "lo que ha dejado casi sin material al resto", dice.

También ha ayudado a generar esta situación -según asegura Juan Guerrero, de la farmacia Plaza de la Victoria- el incremento del coste del transporte (la mayoría de test se producen en China), el anuncio de huelga en el sector y, sobre todo, el hecho de que no estuviera previsto atender una demanda tan amplia. Guerrero afirma que él no se la va a jugar si no le dan garantías a la hora de comprar. "Hay algunos que se están saltando controles y no me fío. Las cooperativas son las que más fiabilidad nos dan", afirma.

Así está el panorama. Si cualquier persona quiere un test de antígenos urgente antes de la cena de Nochebuena no lo va a encontrar, salvo suceso extraño. A partir de ahí, será decisión de cada uno cómo celebra la Navidad. Y si la celebra o no.