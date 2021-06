El ‘autobús a la carta’ cumple un año

Si en tiempos de guerra se incrementa la creatividad y la innovación, la pandemia no ha sido menos en muchas empresas. Una de estas innovaciones surgidas tras el confinamiento tiene que ver con un tema tan poco baladí como es la movilidad y, por qué no decirlo, con el medio ambiente. Vázquez Olmedo, la empresa que gestiona los autobuses urbanos en Alhaurín de la Torre, se dio cuenta de que los números no salían. Los viajeros eran más reticentes a usar los transportes públicos, el respeto al cuerpo ajeno en espacios cerrados era una norma no escrita. Y había autobuses “dando vueltas por una línea fija y quemando gasolina sin pasajeros”, asegura Antonio Vázquez Olmedo, presidente de la compañía que lo opera.

Así, de la mano de ioki, una filial de Deutsche Bahn (la empresa de ferrocarriles alemana), se pusieron manos a la obra a crear un sistema de servicio bajo demanda. Fue en junio de 2020 cuando echó a andar la app Mufmi, bajo la que se da este servicio. El uso es simple, dentro del área que cubren los autocares seleccionas el punto desde dónde quieres salir y al que quieres llegar, como en cualquier otro servicio de movilidad bajo demanda. Rápidamente el sistema te dirigirá a la parada más cercana y actualizará la ruta que más se asemeje a la suya para que tanto pasajeros como la empresa cubran el recorrido con la menor demora y a la vez el menor gasto de combustible. Para el usuario el viaje cuesta 99 céntimos si paga con una tarjeta de transportes del Consorcio de Transporte del Área de Málaga o un euro y medio en caso de no disponer de esta y se paga dentro del bus.

“Nosotros somos una empresa muy familiar, conocemos ya casi a los usuarios por la voz al descolgar el teléfono, porque suelen ser fijos y, como suelen ser muy organizados, algunos incluso llaman una vez y nos reservan los trayectos que van a hacer durante toda la semana”, asegura Vázquez Olmedo. Al otro lado del teléfono siempre hay una persona, aunque podrían haber usado un robot y fuese más barato, “nosotros apostamos por la cercanía, porque el usuario no sea un número, sino un cliente cercano, además de esta manera sería fácilmente ampliable a más zonas, con una sola centralita podríamos cubrir todo el interior de Málaga”, añade el presidente.

Pero lo que más le alegra es comprobar que los más jóvenes han vuelto a usar el bus urbano, “nos dimos cuenta de que cada vez menos chicos y chicas usaban el transporte público y era algo que nos apenaba, ahora con Mufmi ha aumentado la demanda muchísimo, sobre todo lo usan los grupos de chicos para ir a la playa en verano”.

Esos viajes a la playa hicieron que el verano pasado llegasen a alcanzarse 150 viajeros al día en los minibuses de Alhaurín de la Torre, siendo este el máximo que esperan superar este verano. Para dar cuenta del uso que se hace al día del mismo, mientras se estaba realizando este reportaje (el pasado miércoles a las 13:30), ya habían usado el sistema 28 personas y había reservas para 43, “que podrían aumentar según vayan surgiendo necesidades entre los vecinos y reservando su plaza en el bus”, puntualiza el presidente.

Pero esta no es la única medida para que la juventud use más este transporte, Vázquez Olmedo ya está estudiando con el Ayuntamiento la posibilidad de implementarlo por las noches los fines de semana, para que los jóvenes puedan volver a casa en autobús sin que sus padres tengan que estar pendientes de recogerlos. Pero no sólo es una medida pensando en aquellos que no tienen carnet, sino una manera de aumentar la seguridad vial y dar una opción más para volver seguros a quienes quieran tomarse un par de cervezas y no tener que coger el coche de vuelta a casa.