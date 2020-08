Las autoescuelas colapsan las calles de Málaga para exigir más examinadores

Centenares de turismos, autobuses y hasta camiones de autoescuelas han colapsado este martes varias de las calles de Málaga capital en una larga caravana que ha partido a las 11:00 desde el recinto ferial, enfrente de la sede provincial de la Dirección General de Tráfico, para exigir que haya más examinadores ya que, según explican, cada vez hay más demanda de alumnos queriendo sacarse el carné de conducir y menos funcionarios, por lo que el tapón va creciendo y en épocas como el verano se acrecienta el problema.

"Estamos en una época en la que muchos alumnos se quieren examinar y la situación está aún peor que antes porque la Dirección General de Tráfico ha instalado un nuevo sistema, llamado Capa, que supone que hay que adaptarse a la capacidad que tienen ellos, en lugar de que Tráfico se adapte a las necesidades de la sociedad", explica Francisco Naranjo, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas Malagueñas (Apam) y gerente de la autoescuela Ruta 7.

Naranjo ha subrayado que en Málaga "hay una plantilla de unos 25 examinadores pero con las bajas temporales, las permanentes y las vacaciones tenemos ahora solo 8 ó 10 examinadores examinando, porque hay otros que se quedan haciendo gestiones administrativas porque también faltan administrativos".

El presidente de esta patronal de autoescuelas asegura que en Málaga puede haber unos 30.000 alumnos sin examinar y que la bola de nieve es cada vez mayor porque "faltan examinadores desde hace ocho años". El problema, en cualquier caso, es nacional. El sector se manifestó hace una semana en Almería y hoy lo está haciendo en Málaga o en el Campo de Gibraltar.

"Esto viene coleando. Hace 10 años había 40 examinadores en Málaga, se están jubilando y no se cubren esos puestos, por lo que hay más demanda de exámenes y menos examinadores", insiste Naranjo, quien critica que los alumnos pagan una tasa de 92 euros para tener dos opciones de examinarse y no se le está prestando el servicio de forma eficiente.

El confinamiento provocado por el coronavirus tampoco ha ayudado, aunque este profesional ha indicado que la incidencia no ha sido tan grande porque se suspendió todo a la vez, es decir, las clases y los exámenes, por lo que hubo un parón general. En el caso de las clases ante el Covid-19, Naranjo ha señalado que las autoescuelas están cumpliendo todos los controles y protocolos exigidos por la DGT y ha afirmado que, no obstante, "los alumnos son prudentes y en cuanto se notan algo llaman para no dar la clase y evitar contagiar a los compañeros".