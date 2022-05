Manuel Cruz: “Las autonomías están adquiriendo una cierta pátina nacionalistoide"

Ha venido a hablar de identidad, un término amplío y de bastante actualidad en el debate público.

Creo que la idea de identidad es una idea que en el discurso público en los últimos tiempos está extremadamente presente y creo que conviene pararse a pensar acerca de los usos que hacemos de ella. Hablamos de identidad tanto para las identidades colectivas como para la identidad personal.

Es interesante también cómo se gestionan hoy las identidades en distintos ámbitos. Se pueden tener varias: una en redes y una o varias en la vida real.

En el fondo eso que llamamos identidad es lo que cada uno cree que es. En el fondo el quiénes somos lo obtenemos a través de los demás. Alguien que tuviese una idea de sí mismo que no compartiera absolutamente nadie diríamos que vive en delirio. En ese sentido, uno puede dar una imagen de sí mismo diferente en distintos ámbitos y lugares.

También son importantes las identidades colectivas en España, quizá en Andalucía más. ¿Percibe una identidad clara en España o podemos hablar de varias identidades bien definidas?

Hay autores que plantean la idea de las identidades compartidas. Antes se hablaba de la patria y la patria chica, que hacía referencia a un espacio de afectos que no era incompatible con una patria mayor. Uno puede tener una identidad andaluza, española y también europea. Massimo D’Azeglio, cuando se constituye formalmente Italia como nación dice: “Hemos hecho Italia, ahora hemos de hacer a los italianos” y no es un chiste, habla de la necesidad de que los ciudadanos tengan un sentimiento de pertenencia determinado.

¿La identidad se forma más en la comunidad dónde se nace o dónde se pace?

Max Aub decía aquello de que uno es de dónde hace el bachillerato. La identidad se va construyendo y tiene un elemento fundamental de interrelación. La identidad como algo fijo o estático es algo cada vez menos frecuente. Los migrantes, por ejemplo, generan una identidad divididas. Esta puede ser amable o puede ser desgarrada, por ejemplo ahora mismo en Rusia y Ucrania.

Esto también es importante en la guetización de ciertas comunidades.

Este dinamismo también se expresa a veces en términos de conflicto. Los que llegan pueden sentirse excluidos y los que están tener la sensación de que los que llegan de alguna manera les están perjudicando. En esa situación inhóspita es fácil que los menos se replieguen sobre sí mismos.

Esto puede ser un campo de cultivo de partidos de ambos extremos, la ultra derecha rompiendo con ellos y la ultra izquierda abrazando a estas identidades.

Yo creo que valorar en términos inequívocos la identidad es un error. La identidad puede ser positiva o negativa. La identidad puede generar una cohesión de la sociedad, pero a veces eso no cohesiona a los idénticos, sino que excluye a los otros. La exclusión puede ir en muchas direcciones y por parte de muchos.

Usted ha sido presidente del Senado, que en principio es la Cámara más pensada para defender a las autonomías. Ahora el estado autonómico también está siendo atacado por Vox.

El estado autonómico ha sufrido dos ataques, uno de los que cuestionaban la condición autonómica del Estado y otro de los que cuestionaban el Estado como tal. La gente que dice me quiero ir de este estado también está cuestionando las autonomías.

"Un estudiante me dijo que se parecía más a los personajes de Woody Allen que a un campesino catalán”

¿Se ha devaluado la función del Senado de defender estas identidades autonómicas?

El Senado está en un momento histórico en el que de alguna forma la estructura heredada necesita un reajuste, como el país. Pero el espíritu del Senado y la necesidad de que cumpla esa función está muy presente y no ha decaído.

Ahora llegan elecciones andaluzas, el andalucismo suele ser importante, ¿ha notado un aumento del uso del identitarismo en las elecciones?

La sensación es que las autonomías y, sobre todo en el caso de andaluz, se han impregnado de una cierta pátina nacionalista o nacionalistoide. Andalucía de alguna forma impugnó el diseño por el que sólo existían tres nacionalidades históricas y eso contribuyó a potenciar ese sentimiento más nacionalista,. Desde fuera creo que Andalucía articula bastante bien el espíritu federal, la capacidad de articular sin ningún conflicto un sentimiento con otro. Eso desde el punto de vista conceptual es muy interesante, en otras nacionalidades históricas parece que hay un empeño en incompatibilizar esas dos pertenencias, cuando uno puede ser no sólo dos, sino más cosas a la vez.

"En las comunidades históricas, menos Andalucía, se empeñan en incompatibilizar su identidad con la nacional"

Hablando de identidades, las campañas son cada vez más personalistas. Se está viendo con Juanma Moreno, como antes pudo pasar con Salvador Illa, Feijóo o Ayuso.

Cada vez es más habitual. Eso también tiene que ver con el tipo de vínculos que se establece en los ámbitos más pequeños, donde se pueden mantener en el poder durante varias legislaturas, lo que en el gobierno sería impensable.

Bueno, pero ahora también pasa en candidaturas más jóvenes, como la de Juanma Moreno o Ayuso.

Este es un momento en que la imagen de los partidos está muy castigada. Sólo las siglas de un partido es muy difícil que aguanten una candidatura, necesitan un plus que materializa una persona. A lo mejor las siglas PP no me dicen mucho, pero Isabel Díaz Ayuso sé lo que quieren decir. Esto marca también una cierta crisis con las organizaciones políticas tradicionales. Hay formaciones que, desaparecido el nombre, se han volatilizado, caso de Ciudadanos.

En un mundo global parece que se han perdido las identidades ‘medianas’, ahora se tiene una pertenencia a lo ultralocal o a lo universal.

Hay una forma muy gráfica de verlo. Un estudiante me dijo: “A mí me insisten para que me vea identificado con el pueblo de Cataluña en general. Yo pongo TV3 y me sacan los campesinos del Ampurdà y, claro, me siento más próximo a los personajes de las películas de Woody Allen que a estos que deberían ser mis compatriotas, porque con ellos no he compartido nada”.

Es difícil construir así una identidad nacional fuerte.

Es cada vez más difícil. Vamos inevitablemente hacia comunidades más transversales, aunque también es verdad que se está produciendo un repliegue hacia las comunidades más conocidas.