Los autónomos denuncian una subida de la cotización a la Seguridad Social “en el peor momento”

Dicen que a perro flaco todo son pulgas y los autónomos se han llevado este viernes una desagradable sorpresa. No es que no la esperaran antes o después, pero a nadie le gusta pagar más dinero, sobre todo, cuando la facturación de miles de autónomos está por los suelos por la pandemia y las perspectivas –con cierre perimetral en la mayoría del país y posibles futuros confinamientos– no son precisamente halagüeñas. Los autónomos han tenido que abonar, de media, unos 30 euros más a la Seguridad Social por un incremento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad. Ese aumento no es nuevo ya que se aprobó con un Real Decreto Ley de 2018, pero se tenía que empezar a aplicar en enero de 2020. Se quedó en stand by por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero ahora en octubre les han cobrado todo de golpe, es decir, el retraso acumulado de los 10 meses que llevamos de año.

No es mucho dinero, pero llueve sobre mojado. El tipo de cotización por cese de actividad pasa del 0,7 al 0,8% y el de contingencias profesionales del 0,9 al 1,1%. De esta forma, si un autónomo paga el 30% de su base de cotización a la Seguridad Social, ahora debe abonar un 30,3%. La mayoría de los autónomos españoles cotizan por la base mínima y en este caso el incremento mensual es de tres euros. Al deber 10 meses, son 30 euros. El pago puede aumentar hasta los 12 euros mensuales. El aumento de los tipos de cotización por contingencias profesionales y cese de actividad es el mismo tanto para los autónomos persona física como para los societarios. Sin embargo, éstos últimos tienen una base mínima superior.

La subida en los tipos de cotización afectará a todos los autónomos excepto a aquellos que están acogidos a la bonificación de la tarifa plana. Según especifica el Real Decreto-ley que recoge estos incrementos, la cuota a pagar por estos autónomos no se verá influida por el incremento en los tipos, ya que el importe que abonan durante el primer año es fijo.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, afirma que es “un sablazo injustificable con la que está cayendo”, añadiendo que “aplican una subida con carácter retroactivo en el peor momento”.

Málaga es la provincia andaluza con más autónomos y una de las más fuertes de España en este segmento, debido al peso del comercio o la hostelería. Según los últimos datos de la Seguridad Social, en Málaga había en septiembre 120.767 autónomos afiliados mientras que en toda Andalucía hay 543.079. Dicho de otra forma, casi uno de cada cuatro autónomos andaluces está en Málaga. Esta provincia tiene más autónomos que toda la comunidad de Aragón, Asturias, Extremadura, Murcia o Navarra.

La situación económica no pinta bien para nadie y tampoco para los autónomos. El último barómetro de ATA, realizado entre el 23 y el 25 de octubre con una muestra nacional de más de 2.000 personas, asegura que 300.000 autónomos en España pidieron el cese de actividad en octubre, que el 33% sufre morosidad o que el 10% piensan que tendrán que cerrar. Uno de cada tres autónomos se está planteando despedir a parte de su plantilla, pero un 40% afirma que no tiene liquidez suficiente para afrontar esos despidos por lo que están entre la espada y la pared. El 70% de los autónomos encuestados consideran fundamental mantener los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo para mantener vivos sus negocios y la mitad piensa que la economía no se recuperará, al menos, hasta dentro de dos años.

En este contexto, ATA reclama cambiar el sistema de recargos por el pago de cuotas a la Seguridad Social. Ahora se abona un 10% el primer mes y un 20% a partir del segundo y ATA plantea un 3% el primer mes, un 5% el segundo, un 7% el tercero y un 10% a partir del cuarto.