La aventura de hacer la compra: los trucos para saltarse la inflación

La inflación ha acompañado a los malagueños a lo largo del verano en su lista de la compra. Lo que empezaba como una pequeña subida en algunos productos se ha convertido ahora en una odisea para encontrar los productos que compraban antes a un precio lo más similar posible. Y es que la cesta de la compra ha subido este año un 15,2% más que en años anteriores.

Juani Torres ha mostrado su disconformidad ante esta subida de precios que considera abusiva: “La mantequilla ha pasado de costar 1,69 euros a 3,62 euros, es que es el doble prácticamente”.

Los plátanos canarios han sido uno de los alimentos que más han sufrido la inflación en los últimos meses. Marta Romero asegura que ella “ha comprado esta fruta por 2,65 euros como caro” y que en la última vez ha visto que este precio “ha aumentado hasta los 3,75 euros”.

Consolación Alonso ha agregado que va a comprar “donde las cosas son más baratas”: “Antes compraba todo en un mismo sitio, pero está todo muy caro, hay que seguir la relación calidad precio”.

“Voy haciendo un recorrido por todos los supermercados para intentar ahorrar lo máximo posible”, ha aclarado Juan Carlos Ruiz. “Si en el Lidl el agua es más barata que en el Día, iré allí a comprarla.

“Hay supermercados que han subido mucho y tienes que aprovechar las últimas horas de la tarde de los sábados para intentar llevarte las frutas y verduras más baratas porque es cuando hacen bajada de precio”, ha añadido María Luque. “En lo que más he notado la subida ha sido en la leche porque antes compraba un litro por 59 céntimos y ahora está a 70 céntimos. Yo tengo 3 hijos así que piensa lo mucho que me ha subido la compra solo con la subida de los cartones de leche”.

Juan Jiménez dice que “la carne la compro en Carrefour porque es a granel y sale mucho más barata”. Además, también aprovecha para hacer la compra de fruta ahí para poder ahorrar lo máximo posible. “La pasta también ha subido, antes comprabas un kilo de macarrones por 60 céntimos y ya va por 1,10 euros”.

“A veces te vas a sitios donde ves la segunda unidad al 50% o donde te hacen ofertas de 3x2 y cosas así aunque sean marcas que no te gusten”, ha comentado Manolo Gutiérrez. “Ya no es que te vayas a las marcas caras, es que hasta las marcas blancas se han puesto a un precio que no te puedes permitir”.

Lo peor es que lo que más ha subido son los productos que compran las familias que más necesitan ahorrar, los de la Cesta Económica, cuyos precios aumentaron un 18,7% de media. A partir de un precio más bajo, una subida similar en euros supone un porcentaje mayor. El agua, por ejemplo, ha pasado de costar las 6 botellas de un litro y medio por 1,40 euros, a 2,25 euros. El pescado ha sido uno de los alimentos frescos que más ha subido su precio, costando un kilo de boquerones hasta 3 euros más de lo que costaba antes del verano.

“El aceite es lo que más he notado que ha subido de precio, tú piensas que yo compraba las garrafas de 3 litros por poco más de 9 euros y ahora acabo de comprarlo a 12,20 euros”, ha comentado José Gallardo. “Es que me parece abusivo, ya no se sabe si es la inflación, la guerra, el IVA, lo único que sé es que me llevo una cesta de cosas básicas por casi 40 euros más de lo que lo hacía antes del verano que ya habían subido los precios”.