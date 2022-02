El Ayuntamiento de Málaga convoca un concurso internacional de ideas para la peatonalización del Paseo de los Curas

El Ayuntamiento ha convocado un concurso de ideas para la reurbanización de los espacios peatonales por los que se eliminaría el tráfico rodado entre el Parque y el Palmeral de las Sorpresas; uniéndose estos con la plaza de la Marina y el Soho a la altura de calle Córdoba. En la presentación del mismo, Pablo de Otaola Ubieta, coordinador general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga, ha cifrado el coste del proceso en 15 millones de euros, a la vez que destacaba que en el Plan Litoral será "la parte que menos ocupe económicamente, pero la que va a ser más recordada".

La intención con la convocatoria de este concurso de ideas es traer a Málaga a los mejores arquitectos, "queremos acertar y generar la menor polémica posible", ha asegurado el alcalde, Francisco de la Torre, antes de presentar las bases del concurso, que deberían estar aprobadas por Promálaga a finales de este mes.

En caso de que se cumplan los plazos establecidos, a finales de año el Consistorio contará sobre la mesa con el anteproyecto resultante, para el que aún buscan financiación. En está búsqueda, el alcalde insiste en los fondos europeos Next Generation, asegurando que es un proyecto que no sólo afecta a la ciudad, sino a toda a la región y que enlaza con el motivo de ser de los mismos. El alcalde ha insistido en que será necesaria la colaboración de las distintas administraciones y ha adelantado conversaciones con la Junta de Andalucía, toma de contacto que aún espera con el Gobierno central. En caso de que no se llegue a puerto en esta búsqueda de fondos en el Consistorio deberán buscar financiación privada.

El objetivo de concurso es dar "una respuesta vanguardista y sostenible a 71.500 metros cuadrados de espacios públicos peatonales en superficie" que resultarán tras las obras de soterramiento que contempla el Plan Málaga Litoral. De facto, este será el último de los proyectos, la guinda al pastel, de este eje por el que el alcalde espera renovar la movilidad en un radio de 50 kilómetros alrededor de Málaga, deviniendo en una metrópoli.

El concurso internacional, que podría estar convocado a finales de mes según han indicado, se llevará a cabo en dos fases, en la primera, las empresas contarán con 35 días para presentar una propuesta y se seleccionarán seis equipos de ella, que obtendrán un premio de 30.000 euros más IVA para compensar los gastos desarrollados de sus propuestas.

En esta primera selección deberán presentar los principales trabajos que han realizado durante los últimos 15 años en los apartados de urbanización, parques y terrazas. Para valorar el proyecto presentado el jurado se atendrá a los siguientes criterios objetivos: proyectos de urbanización (20 puntos), de parques (25 puntos), de plazas (20 puntos), premios otorgados a la labor profesional (25 puntos) y por los proyectos en los que impliquen nuevas tecnologías (10 puntos).

A los ganadores se les otorgará un plazo de tres meses para desarrollar una propuesta de diseño, cuyo adjucatario final obtendrá un contrato por valor de 270.000 euros (más IVA) para la redacción del anteproyecto.

Tras la finalización del mismo, los cuatro principales proyectos del Plan Málaga Litoral estarán elaborados a nivel de anteproyecto (intercambiadores de la Explanada de la Estación y la Marina, Eje Litoral soterrado y la propia reurbanización de la zona).

Tras la realización del proyecto, el litoral junto al Muelle 2 contará con 130.000 metros cuadrados de espacios peatonales (los 71.000 mencionados más los ya disponibles del Paseo del Parque) y "una visión directa al mar desde la Plaza de la Marina", ha destacado el alcalde.

Por la misma se pretende crear un nuevo espacio central y vertebrador para Málaga, además de accesible peatonalmente y, sobre ella, se podrá restringir el tráfico privado para adecuarlo a la zona de bajas emisiones que se ha proyectado, en la que sólo tendría cabida el tansporte público.

Jurado del concurso

En el jurado del concurso internacional de ideas acompañarán al alcalde Carlos Rubio Basabe, presidente de la autoridad Portuaria de Málaga; Marta Arias González, en representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga; Alejantdro Luis Grindlay Moreno, en representación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Salvador Moreno Peralta, arquitecto; José Pedro Alba García, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Pablo de Otaola Ubieta, coordinador general Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga, y Francisco Javier Pérez de la Fuente, director del Área de Arquitectura e Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.