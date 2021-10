El Ayuntamiento de Málaga paraliza las obras no autorizadas en la finca El Retiro de Churriana

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ordenado esta semana la suspensión parcial inmediata de unas de obras que se están ejecutando en el interior de la finca El Retiro en Churriana, en Málaga capital, y que carecen de la correspondiente licencia de obras municipal.

Tras una visita a la finca por parte de un inspector de Urbanismo, a instancias de la junta municipal del distrito Churriana a raíz de la petición de inspección por parte del grupo municipal socialista, éste ha determinado que se están llevando a cabo dos obras diferenciadas, han explicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por un lado, la obra prevista para la construcción de un hotel y que se desarrolla según lo autorizado por la licencia de obras en vigor; y por otro, unas actuaciones de reforma de una edificación preexistente, que tienen por objeto el compartimento de una de las estancias con la que cuenta el recinto, y que tras la inspección realizada, no contaba con licencia urbanística municipal y ha sido paralizada de inmediato.

Tal y como ha afirmado el edil de Urbanismo, Raúl López, "las peticiones ciudadanas para determinar irregularidades urbanísticas son fundamentales para el trabajo que realizan los inspectores de la Gerencia de Urbanismo, ya que suele suceder que a través de las reclamaciones ciudadanas de inspección por un hecho, que en este caso concreto no se trataba de una infracción, se detectan otras irregularidades y la Gerencia de Urbanismo actúa convenientemente para restablecer el orden urbanístico".

Así, esta suspensión no afectaría al trascurso de la obra que se está llevando a cabo para la construcción de un hotel en la parcela, ya que cuenta con su correspondiente autorización. Asimismo, no han causado ningún tipo de afección sobre el Jardín Protegido declarado Bien de Interés Cultural (BIC), tal y como indicaba la petición de inspección del grupo socialista, ya que las obras no autorizadas se encuentran al otro extremo de la finca.

De este modo, Urbanismo ha incoado procedimiento del restablecimiento del orden jurídico perturbado. Si bien, requiere al interesado para que inicie la legalización las obras no autorizadas en el plazo de dos meses, ya que estás se consideran compatibles con la ordenación urbanística vigente. En este sentido, la infracción se clasifica como grave y lleva aparejada la incoación de un expediente sancionador, cuya cuantía se establece a través del valor de las obras ejecutadas